Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 1,11%, στα 305,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχώρησε καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,11%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,18%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 305,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.735.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,61%), της Eurobank (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (--4,31%), της Allwyn (-4,05%), της Jumbo (-3,08%), της Alpha Bank (-2,99%), της Motor Oil (-2,79%) και της Coca Cola HBC (-2,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.265.360 και 6.414.621 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 61,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+6,77%) και Ξυλεμπορία(κ) (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-4,31%) και Allwyn (-4,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR: 11,2600 -0,35%
  • ALLWYN: 12,3150 -4,05%
  • ΚΥΠΡΟΥ: 9,8000 -1,56%
  • METLEN: 37,0600 -2,42%
  • OPTIMA: 9,0950 -0,11%
  • ΤΙΤΑΝ: 50,7500 -0,29%
  • ALPHA BANK: 3,6720 -2,99%
  • AEGEAN AIRLINES: 11.,3100 -1,65%
  • VIOHALCO: 17,5400 -2,01%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0800 -0,28%
  • ΔΑΑ: 10,1400 -1,55%
  • ΔΕΗ: 19,1000 +1,33%
  • COCA COLA HBC: 49,3000 -2,76%
  • ΕΛΠΕ: 9,4300 -4,31%
  • ELVALHALCOR: 3,7200 +2,61%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,25%
  • ΕΥΔΑΠ: 9,8700 -0,80%
  • EUROBANK: 3,9900 +1,53%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 -1,77%
  • MOTOR OIL: 36,2000 -2,79%
  • JUMBO: 22,0000 -3,08%
  • ΟΛΠ: 37,0000 +0,27%
  • ΟΤΕ: 18,1300 -0,93%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5420 -1,59%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 +0,14%
