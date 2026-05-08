Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχώρησε καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,11%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,18%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 305,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.735.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,61%), της Eurobank (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (--4,31%), της Allwyn (-4,05%), της Jumbo (-3,08%), της Alpha Bank (-2,99%), της Motor Oil (-2,79%) και της Coca Cola HBC (-2,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.265.360 και 6.414.621 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 61,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+6,77%) και Ξυλεμπορία(κ) (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-4,31%) και Allwyn (-4,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,2600 -0,35%

ALLWYN: 12,3150 -4,05%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8000 -1,56%

METLEN: 37,0600 -2,42%

OPTIMA: 9,0950 -0,11%

ΤΙΤΑΝ: 50,7500 -0,29%

ALPHA BANK: 3,6720 -2,99%

AEGEAN AIRLINES: 11.,3100 -1,65%

VIOHALCO: 17,5400 -2,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0800 -0,28%

ΔΑΑ: 10,1400 -1,55%

ΔΕΗ: 19,1000 +1,33%

COCA COLA HBC: 49,3000 -2,76%

ΕΛΠΕ: 9,4300 -4,31%

ELVALHALCOR: 3,7200 +2,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,25%

ΕΥΔΑΠ: 9,8700 -0,80%

EUROBANK: 3,9900 +1,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 -1,77%

MOTOR OIL: 36,2000 -2,79%

JUMBO: 22,0000 -3,08%

ΟΛΠ: 37,0000 +0,27%

ΟΤΕ: 18,1300 -0,93%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5420 -1,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 +0,14%

Πηγή: skai.gr

