Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά υποχώρησε καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,35%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,11%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,18%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,52%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 305,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.735.819 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,61%), της Eurobank (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,33%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (--4,31%), της Allwyn (-4,05%), της Jumbo (-3,08%), της Alpha Bank (-2,99%), της Motor Oil (-2,79%) και της Coca Cola HBC (-2,76%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.265.360 και 6.414.621 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 61,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+6,77%) και Ξυλεμπορία(κ) (+6,69%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-4,31%) και Allwyn (-4,05%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR: 11,2600 -0,35%
- ALLWYN: 12,3150 -4,05%
- ΚΥΠΡΟΥ: 9,8000 -1,56%
- METLEN: 37,0600 -2,42%
- OPTIMA: 9,0950 -0,11%
- ΤΙΤΑΝ: 50,7500 -0,29%
- ALPHA BANK: 3,6720 -2,99%
- AEGEAN AIRLINES: 11.,3100 -1,65%
- VIOHALCO: 17,5400 -2,01%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,0800 -0,28%
- ΔΑΑ: 10,1400 -1,55%
- ΔΕΗ: 19,1000 +1,33%
- COCA COLA HBC: 49,3000 -2,76%
- ΕΛΠΕ: 9,4300 -4,31%
- ELVALHALCOR: 3,7200 +2,61%
- ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,25%
- ΕΥΔΑΠ: 9,8700 -0,80%
- EUROBANK: 3,9900 +1,53%
- LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 -1,77%
- MOTOR OIL: 36,2000 -2,79%
- JUMBO: 22,0000 -3,08%
- ΟΛΠ: 37,0000 +0,27%
- ΟΤΕ: 18,1300 -0,93%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5420 -1,59%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 +0,14%
