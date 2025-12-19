Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ, της Coca Cola HBC, της Εθνικής και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.112,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.116,03 μονάδες (+0,74%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,39%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,74%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 393,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 70.693.232 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+3,04%), της Coca Cola HBC (+2,39%), των ΕΛΠΕ (+1,57%), της Εθνικής (+1,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-1,17%), του ΟΤΕ (-0,65%) και της Metlen (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 23.174.404 και 15.687.466 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 81,07 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 41 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+6,05%) και ΟΛΘ (+3,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (-5,43%) και ΥΝΚΟΤ (-4,83%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,4000 +0,97%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0000 αμετάβλητη

METLEN:42,1600 -0,52%

OPTIMA:7,6000 -1,17%

ΤΙΤΑΝ: 49,6500 +0,61%

ALPHA BANK: 3,4940 +1,28%

AEGEAN AIRLINES: 14,3400 +1,13%

VIOHALCO: 12,0000 +0,67%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8400 +0,81%

ΔΑΑ:10,8600 +3,04%

ΔΕΗ: 17,8500 +0,11%

COCA COLA HBC:44,5000 +2,39%

ΕΛΠΕ: 8,4150 +1,57%

ELVALHALCOR: 3,9700 +1,28%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,4200 +1,51%

ΕΥΔΑΠ: 7,8200 +0,90%

EUROBANK: 3,4750 -0,52%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 30,7200 αμετάβλητη

JUMBO: 27,7600 +1,54%

ΟΛΠ:40,5000 +0,50%

ΟΠΑΠ: 18,4400 +0,55%

ΟΤΕ: 16,7200 -0,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5800 +1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

