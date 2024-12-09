Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,13%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,96 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 144,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.505.435 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,83%), των ΕΛΠΕ (+3,41%), της Lamda Development (+2,39%) και της Ελλάκτωρ (+2,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,81%), της ΕΥΔΑΠ (-1,19%) και της Τιτάν (-0,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.047.260 και 7.719.912 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 42,01 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,92εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 26 πτωτικά και 38 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Prodea +9,68% και Q&R +7,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -6,67% και Προοδευτική -5,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,3000 -0,63%

ALPHA BANK: 1,6485 +0,33%

AEGEAN AIRLINES: 10,1800 +1,29%

VIOHALCO: 5,5300 +2,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,6600 -0,32%

ΔΑΑ:8,1460 +0,57%

ΔΕΗ: 11,9300 +0,51%

COCA COLA HBC:33,6000 -1,81%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8320 +2,23%

ΕΛΠΕ: 7,1350 +3,41%

ELVALHALCOR: 1,9280 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7460 +3,83%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,19%

EUROBANK: 2,2500 +0,63%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 +2,39%

MOTOR OIL: 20,4000 +1,29%

JUMBO: 26,1400 +0,46%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,8600 +1,80%

ΟΛΠ:30,1000 -0,66%

ΟΠΑΠ: 15,9400 +0,31%

ΟΤΕ: 14,9400 -0,73%

AUTOHELLAS:10,5200 +0,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9190 +1,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +1,12%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

