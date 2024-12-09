Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.
Η αγορά συμπλήρωσε έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,13%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,96 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 144,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.505.435 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,07%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,83%), των ΕΛΠΕ (+3,41%), της Lamda Development (+2,39%) και της Ελλάκτωρ (+2,23%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,81%), της ΕΥΔΑΠ (-1,19%) και της Τιτάν (-0,63%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.047.260 και 7.719.912 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 42,01 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,92εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 26 πτωτικά και 38 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Prodea +9,68% και Q&R +7,86%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -6,67% και Προοδευτική -5,06%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,3000 -0,63%
ALPHA BANK: 1,6485 +0,33%
AEGEAN AIRLINES: 10,1800 +1,29%
VIOHALCO: 5,5300 +2,22%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,6600 -0,32%
ΔΑΑ:8,1460 +0,57%
ΔΕΗ: 11,9300 +0,51%
COCA COLA HBC:33,6000 -1,81%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8320 +2,23%
ΕΛΠΕ: 7,1350 +3,41%
ELVALHALCOR: 1,9280 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 7,7460 +3,83%
ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,19%
EUROBANK: 2,2500 +0,63%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2700 +2,39%
MOTOR OIL: 20,4000 +1,29%
JUMBO: 26,1400 +0,46%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,8600 +1,80%
ΟΛΠ:30,1000 -0,66%
ΟΠΑΠ: 15,9400 +0,31%
ΟΤΕ: 14,9400 -0,73%
AUTOHELLAS:10,5200 +0,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9190 +1,11%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +1,12%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 -0,05%
