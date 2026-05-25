Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,07%, στα 196,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παράλληλα με υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, υπό το φως πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.300 μονάδων. 

Ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω υψηλών προσδοκιών για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ισχυρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.318,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,07%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.326,21 μονάδες (+2,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 196,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.735.419 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,99%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,67%), της Alpha Bank (+5,00%), της Eurobank (+4,76%), της Σαράντης (+4,49%) και της Aegean Airlines (+3,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-3,36%), του ΟΛΠ (-2,13%), της Aktor (-1,54%) και του ΟΤΕ (-0,31%).

Οι μετοχές της Τραπέζης Κύπρου διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 5.083.710 και 4.330.479 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 37,52 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, 27 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (+6,93%) και της Ελλάκτωρ (+6,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-13,77%) και Minerva (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2400 -1,54%

ALLWYN: 12,1800 +2,35%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,2000 -3,36%

METLEN: 39,9000 +2,68%

OPTIMA: 10,6600 +2,40%

ΤΙΤΑΝ: 48,2000 +2,08%

ALPHA BANK: 3,7180 +5,00%

AEGEAN AIRLINES: 12,0500 +3,34%

VIOHALCO: 19,6000 +2,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,9000 +5,67%

ΔΑΑ: 10,1500 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 21,2000 +2,91%

COCA COLA HBC: 49,6000 -0,30%

ΕΛΠΕ: 9,8950 +1,18%

ELVALHALCOR: 5,0700 +2,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,4350 +1,98%

ΕΥΔΑΠ: 10,3400 +0,39%

EUROBANK: 3,8740 +4,76%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 +0,33%

MOTOR OIL: 35,1400 +1,50%

JUMBO: 22,5800 +2,36%

ΟΛΠ: 36,8000 -2,13%

ΟΤΕ: 18,5300 -0,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7460 +2,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,3600 +4,49%

