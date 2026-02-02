Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,38%, στα 453,58 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+26,06%) και Lavipharm (+9,18%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (κ) (-3,42%) και Κέκροψ (-3,27%)

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καλύπτει τις αρχικές απώλειες ακολουθώντας τη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, του ΟΠΑΠ και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.346,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.298,81 μονάδες (-0,69%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 453,58 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.090.020 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,17%), του ΟΠΑΠ (+3,76%), της Εθνικής (+2,85%), της Jumbo (+1,76%), της Coca Cola HBC (+1,57%) και της Aegean Airlines (+1,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-2,22%), της Viohalco (-1,85%), του ΔΑΑ (-1,06%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 23.591.901 και 10.182.126 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 98,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 92,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+26,06%) και Lavipharm (+9,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (κ) (-3,42%) και Κέκροψ (-3,27%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,8600 -0,18%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,4600 +1,28%

METLEN: 45,0000 -2,22%

OPTIMA: 8,8500 +2,19%

ΤΙΤΑΝ: 56,9000 +0,35%

ALPHA BANK: 4,3000 +6,17%

AEGEAN AIRLINES: 15,1600 +1,34%

VIOHALCO: 12,76000 -1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,1600 -0,24$

ΔΑΑ: 11,2100 -1,06%

ΔΕΗ: 20,1000 +0,70%

COCA COLA HBC: 46,6000 +1,57%

ΕΛΠΕ: 9,0000 -0,77%

ELVALHALCOR: 4,6350 +0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3400 +2,85%

ΕΥΔΑΠ: 7,15000 -0,69%

EUROBANK: 4,1980 +1,52%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,85%

MOTOR OIL: 34,0200 +0,18%

JUMBO: 25,4800 +1,76%

ΟΛΠ:39,7000 -0,25%

ΟΠΑΠ: 17,6400 +3,76%

ΟΤΕ: 16,2000 +2,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6140 +1,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13.5800 +0,15%

