Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημείωσε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την ανάλυση του Green Tank.

Ειδικότερα:

- Οι καθαρές εξαγωγές της χώρας έσπασαν το «φράγμα» των 3 TWh (3,010 GWh) για όλο το 2025, ξεπερνώντας τις καθαρές εξαγωγές του 2024 (307 GWh) κατά σχεδόν 10 φορές.

Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες, ενώ το 2024 ήταν εξαγωγική 5 από τους 12 μήνες. Εξαίρεση στον καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα του 2025 αποτέλεσε ο μήνας Απρίλιος όταν είχε διακοπεί η διασύνδεση με την Ιταλία.

-Το 2025, οι ΑΠΕ ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 26,381 GWh αθροιστικά σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Παρά το υψηλό ρεκόρ, η αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, αφού το 2025 η αύξηση σε σχέση με το 2024 ήταν 3,9%, ενώ τα προηγούμενα 6 έτη η παραγωγή των ΑΠΕ αυξανόταν κατά μέσο όρο 15% κάθε χρόνο.

Στη δεύτερη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 βρέθηκε το ορυκτό αέριο με 23,338 GWh και ιστορικό ρεκόρ, ενώ σε σχέση με το 2024 είχε αύξηση 9,4%.

Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 μετά τις ΑΠΕ και το αέριο, βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,659 GWh, μειωμένο κατά 5,2% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 3,387 GWh και τη χαμηλότερη ετήσια ηλεκτροπαραγωγή των τελευταίων 5 ετών, 2,7% χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του 2024. Την τελευταία θέση κατατάσσεται ο λιγνίτης με 2,723 GWh και τη χαμηλότερη παραγωγή ιστορικά, 15,9% λιγότερη σε σχέση με το 2024.

Από την πλευρά της ζήτησης, η εικόνα έχει ως εξής:

- Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 ήταν 56,494 GWh, μειωμένη κατά 0,9% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1%, φτάνοντας τις 59,503 GWh και σε ιστορικό υψηλό γεγονός που σχετίζεται και με το ιστορικό υψηλό των εξαγωγών για το έτος.

- Οι ΑΠΕ κάλυψαν το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης του 2025 (46,7%), καταγράφοντας και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά. Ακολούθησε το ορυκτό αέριο καλύπτοντας 41,3% της ετήσιας ζήτησης, και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά. Το μερίδιο του αερίου στην κάλυψη της ζήτησης είναι σε άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού έχει αυξηθεί από 29,1% το 2023 σε 37,4% το 2024, και σε 41,3% το 2025.

- Τρίτο βρέθηκε το πετρέλαιο με μερίδιο 6,5% στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης του 2025, και περισσότερο από 90% στην κάλυψη της ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

- Στην προτελευταία θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 6%, οριακά αμετάβλητο σε σχέση με το μερίδιο του 2024 (6,1%). Στην τελευταία θέση ήταν ο λιγνίτης καλύπτοντας 4,8% της ζήτησης του 2025, και καταγράφοντας το χαμηλότερο μερίδιο ιστορικά.

Τέλος οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, αθροιστικά για το 2025 οι έφτασαν τις 483, ποσότητα υπερδιπλάσια από το 2024 (186 ώρες).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

