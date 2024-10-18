ΑΑΔΕ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Κεφαλαίου της ΔΟΥ Χαλκίδας στο ΚΕΦΟΚ Αττικής από 21 Οκτωβρίου

Ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη ΔΟΥ Χαλκίδας στις αντίστοιχες κεντρικοποιημένες φορολογικές υπηρεσίες της Αττικής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, από την προσεχή Δευτέρα, 21/10, μεταφέρονται στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής οι αρμοδιότητες κεφαλαίου της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Οι υπάλληλοι των Τμημάτων, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, εξακολουθούν να εργάζονται στο κτήριο της ΔΟΥ Χαλκίδας, σε άλλα αντικείμενα.

Στη ΔΟΥ Χαλκίδας θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα Τμήματα:

• Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους πλην των αρμοδιοτήτων φορολογίας κεφαλαίου, και

• Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (αρμόδιο για το Φορολογικό Μητρώο).

Από σήμερα Παρασκευή, 18/10, στις 14:30, η ΔΟΥ Χαλκίδας παύει να είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» για υποθέσεις Κεφαλαίου και οι φορολογούμενοι θα εξυπηρετούνται:

• ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΚ Αττικής, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp

• τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 15:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.