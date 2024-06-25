«Η μη διευθέτηση του ζητήματος των προμηθειών δεν προσφέρει τίποτε ούτε στις τράπεζες, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινωνία» επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στην ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο υπουργός κάλεσε τις ελληνικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο δίκαια συστήματα με βάση τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή επιχειρήσεων με μεγάλα δίκτυα πελατών στην Ελλάδα, για να μη χρειαστεί κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση.

Ο υπουργός προανήγγειλε, επίσης, μια μικρή ποσοτικά επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» με στόχο την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων και μια μικρή χρονικά παράταση για την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών στο σύστημα IRIS αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση των υπόχρεων από την ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι η περίοδος υλοποίησης του μέτρου συνέπεσε με την διασύνδεση των ταμειακών με τα POS.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε προτεραιότητες για τον τραπεζικό τομέα οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Στήριξη συνεχώς και με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του ανταγωνισμού.

«Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς στη δημιουργία του λεγόμενου 5ου τραπεζικού πυλώνα, διευθετώντας όλες τις σχετικές εκκρεμότητες. Τα σχετικά ζητήματα θέλουμε να κλείσουν το ταχύτερο, εντός του 2024», επεσήμανε. Σε αυτό το πλαίσιο, προηγήθηκαν οι ρυθμίσεις με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα και σε μη τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν στεγαστικά και κάποιων μορφών επιχειρηματικά δάνεια, μειώθηκαν κατά 50% οι προμήθειες για συναλλαγές μικρού ύψους και θεσπίστηκε το αφορολόγητο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

2. Η διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων σε σχέση με το πρόγραμμα «Ηρακλής».

«Στόχος μας είναι στο προσεχές διάστημα οι ελληνικές τράπεζες, συστημικές και μη συστημικές, να περιορίσουν σε πολύ χαμηλά, θα έλεγα ευρωπαϊκά επίπεδα, το ποσοστό των κόκκινων δανείων τους», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δηλώνω δε ότι εάν το σχετικό κονδύλι που έχει εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αρκεί, σκοπεύουμε να υποβάλουμε σχετικό πρόσθετο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αναμένεται το σχετικό ποσό να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αξίζει τον κόπο προκειμένου να στείλουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ένα μήνυμα ακόμα μεγαλύτερης ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος».

Με το πρόγραμμα «Ηρακλής», υπενθύμισε ο υπουργός, διασφαλίσαμε την ταχεία ενίσχυση της ευστάθειας και της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, χωρίς να επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο.

3. Ισχυρότερη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ, όπως το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που συνδυάζει εγγύηση του δανείου με επιδότηση του επιτοκίου έως και 70%. «Καθώς εμείς αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν (διεύρυνση του "Ηρακλή" και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία) αναμένουμε να εντείνετε και εσείς τις δικές σας προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομίας και της ρευστότητας όπως ήδη το κάνετε για παράδειγμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε απευθυνόμενος στα τραπεζικά στελέχη.

4. Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις προμήθειες.

«Το θέμα των προμηθειών συνεχίζει να απασχολεί τις επιχειρήσεις και την κοινή γνώμη. Για το θέμα της χρέωσης των πελατών υπάρχουν πάντοτε ιδέες, είτε από την ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά είτε από άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας τις οποίες οι τράπεζες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν. Είμαι βέβαιος ότι οι ελληνικές τράπεζες θα κινηθούν, η καθεμιά με τον δικό της τρόπο και με βάση την εμπορική της πολιτική, σε αυτήν την κατεύθυνση χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Η μη διευθέτηση του θέματος αυτού δεν προσφέρει τίποτε ούτε στις τράπεζες, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινωνία», τόνισε ο υπουργός.

5. Ταχεία επέκταση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Πρόκειται για ένα σύστημα που - όπως ανέφερε - έχουν ήδη «αγκαλιάσει» 2,7 εκατ., συμπολίτες μας αποκτώντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεάν και εύκολα συναλλαγές έως 500 ευρώ. «Σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία που είχαμε θέσει για την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών στο σύστημα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια μικρή παράταση, ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία - λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η προσοχή όλων ήταν επικεντρωμένη στη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS και ενδεχομένως δεν υπήρξε η κινητοποίηση που θα ευχόταν κανείς» σημείωσε.

Για το θέμα αυτό θα υπάρξει ενημέρωση των υπόχρεων από την ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πάντως ότι το επόμενο βήμα θα είναι η επέκταση των άμεσων πληρωμών σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλο το φάσμα των συναλλαγών, τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στα καταστήματα έως το Μάρτιο του 2025.

«Η κυβέρνηση θέλει ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Θέλουμε όμως και ένα τραπεζικό σύστημα με ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Ένα τραπεζικό σύστημα που θα παρέχει ελκυστικές αποδόσεις στους αποταμιευτές και ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά», σημείωσε ο υπουργός και κατέληξε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι την τελευταία πενταετία με αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει σημαντικά βήματα για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για την οικονομία μας συνολικά.

Καταγράφονται δε οι θετικές εξελίξεις στο πρόσφατο Post Programme Surveillance Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε αυτή την πρόοδο αλλά και για να εξασφαλίσουμε παράλληλα ότι προχωρούμε μπροστά με δικαιοσύνη και αντιμετώπιση όλων των διαρθρωτικών προβλημάτων που έχουν απομείνει σε όλα τα επίπεδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.