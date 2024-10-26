Κορυφαία ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έχουν τοποθετηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο και μία νέα γενιά επενδυτών, περισσότερων "ποιοτικών" και μακροπρόσθεσμων, δημιουργείται για τα ελληνικά assets, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Βεβαίως ακόμη και μέσα στην κρίση, υπήρξαν οι τολμηροί που είδαν ευκαιρίες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πρώτος και καλύτερος ο μεγαλοεπενδυτής John Paulson, ο οποίος το 2013 άρχισε να επενδύει σε ελληνικές τράπεζες, προεξοφλώντας ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα γύριζε σελίδα.

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα βρισκόταν και ο Μαρκ Μόμπιους της Τέμπλετον, ο διαχειριστής του μεγαλύτερου μακροπρόθεσμου ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλίων για τις αναδυόμενες αγορές, ύψους 815 δισ. δολ. για αγορές ελληνικών μετοχών, δηλώνοντας ότι ήταν η καλύτερη στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο αποκαλούμενος και "γκουρού' των αναδυομένων αγορών ήταν εδώ και το 1987 και η τότε Σοφοκλέους πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη απόδοση παγκοσμίως.

Από τότε έχουν έλθει τα "πάνω-κάτω" . Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και την εμπιστοσύνη των αγορών, τα δημοσιονομικά είναι σε καλό δρόμο, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι πολλαπλάσιοι αυτών της Ε.Ε και οι τράπεζες έχει αλλάξει...βιβλίο.

Κορυφαία ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έσπευσαν να τοποθετηθούν στα placements της Εθνικής, της Πειραιώς, στο IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και σε placements μεγάλων εισηγμένων, όπως της Metlen, της Jumbo και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στα placements της Εθνικής και της Πειραιώς μετείχαν μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι όπως οι Fidelity, Capital Group, Blackrock, Lazard, Norges, Allianz, Wellington, GIC (το sovereign fund της Σιγκαπούρης), το ολλανδικό Romerco και το αμερικανικό IRWS. Helikon Investments καθώς και οι GIC και Fiera Capital.

Η «δίψα» των διεθνών επενδυτών για τα ελληνικά assets αυξάνεται κατακόρυφα μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γεγονός που αποτυπώνεται στις μεγάλες προσφορές για ελληνικά assets, που προσέγγισαν τα 120 δισ. ευρώ, μέσα στο 2024.

Οι προσφορές για τις μέχρι τώρα εκδόσεις κρατικών ομολόγων, εντός του 2024, μαζί με τις επανεκδόσεις, ανέρχονται σε 74 δισ. ευρώ.

Οι συστημικές τράπεζες την ίδια περίοδο συγκέντρωσαν προσφορές σχεδόν 37 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης, αλλά και μέσω των εκδόσεων ομολόγων. Οι τράπεζες μέσω της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Πειραιώς και την Εθνική προσέλκυσαν συνολικές προσφορές 17 δισ. ευρώ, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από τις αρχές του 2024 έχουν συγκεντρώσει προσφορές 20,8 δισ. ευρώ από την έκδοση ομολόγων.

Μέσα στο 2024, η χρηματιστηριακή αγορά άντλησε από προσφορές που ξεπέρασαν τα 30 δισ. περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το λεγόμενο Government Pension Fund Global, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κόσμο που προσφάτως ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου ύψους 76,3 δισεκ. δολ., έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και προσφάτως δήλωσε ότι έχει θέσει στο στόχαστρό του τη μετοχή της ΔΕΗ.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας που έχει δύναμη πυρός περίπου 1,7 τρισ. δολάρια, είναι ήδη επενδεδυμένο σε 36 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχει επενδύσει περί τα 770 εκατ. δολάρια.

Οι δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές με βάση την αξία συμμετοχής είναι η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιώς, η Metlen, η Jumbo, η Motor Oil, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΠΑΠ, η Alpha Bank και ο ΟΤΕ.

Πριν από λίγες ημέρες ο κ, Α. Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat - ΑΚΤΩΡ και partner της Thrivest Holdings, δήλωσε ότι του προκάλεσε έκπληξη η εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank από το καναδικό fund Fiera Capital, το οποίο διαχειρίζεται 158 δισ. δολάρια Καναδά και έχει ήδη τοποθετηθεί σε Εθνική , Πειραιώς και Κύπρου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΧΑΕ στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες, μεγάλοι ξένοι επενδυτές που κατέχουν πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ως εξής:

Alpha Βank: Unicredit με 9,6% και Peggeborgh Invest B.V με 5,2%

Εurobank: Fairfax Financial Group με 33,47%, Τhe Capital Group με 5,14% και Helikon Investments με 5,08%.

Εθνική:Τhe Capital Group με 5,06%

Πειραιώς:John Paulson με 18,62%

Jumbo: FMR LLC με 9,99% και Τhe Capital Group με 5,05%

Metlen: Fairfax με 6,43%

Σαράντης: FMR LLC με 10,45%

ΔΕΗ: CVC Capital Partners με 10% και Helikon Investments με 6,97%

ΕΥΔΑΠ: John Paulson με 9,99%

Ελλάκτωρ:Peggeborgh Invest B.Vμε 48,16%, Atlas NV με 9,798%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.