«Η αναβάθμιση της κατάταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την επάνοδό του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τον οίκο FTSE Russell είναι μια εξαιρετική είδηση για την Ελλάδα», επεσήμανε με δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, χθες βράδυ, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας ότι «είναι αποτέλεσμα των θετικών εξελίξεων στην οικονομία, των θετικών προοπτικών που διανοίγονται αλλά και των συγκεκριμένων επιτυχημένων κινήσεων της κυβέρνησης στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων».

Ανέφερε δε ενδεικτικά «την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, την εισαγωγή των μετοχών του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, την πώληση μετοχών της Helleniq Energy. Και κυρίως - λόγω μεγέθους και ειδικού βάρους των τραπεζών στην οικονομία - την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες αλλά και τις εξελίξεις σε σχέση με τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα» .

Όπως τόνισε ο κ.Χατζηδάκης, «το Ελληνικό Χρηματιστήριο οδεύει προς την ένταξη στις κορυφαίες κεφαλαιαγορές του κόσμου. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εισαγωγή κεφαλαίων στη χώρα, βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Όπως έγινε γνωστό από χθες Τρίτη, από τον Οίκο FTSE, η Ελλάδα θα προστεθεί στη Λίστα Παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης» σε «Αναπτυγμένη Αγορά».

Σύμφωνα με τον Οίκο, η Ελλάδα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος Αναπτυγμένης Αγοράς:

• τα είκοσι δύο κριτήρια ποιότητας των αγορών FTSE

• τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης της αγοράς και πλήθους τίτλων, με βάση τα στοιχεία από το κλείσιμο στις 28 Ιουνίου 2024

• έχει βαθμολογία σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI) «Υψηλό»

Πηγή: skai.gr

