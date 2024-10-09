Αυξάνονται τα χρέη των πολιτών - Πόσοι και πόσα χρωστάνε

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά τη μείωση των φόρων τα «φέσια» των φορολογουμένων προς την εφορία συνεχίζουν την ανιούσα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον Ιούνιο προστέθηκαν στα βιβλία χρέη 357εκατ€ από τα οποία τα 268εκατ€ είναι φόροι. Οι αριθμοί δείχνουν ότι τη μερίδα του λέοντος των οφειλών την έχει ο ΦΠΑ με 144εκατ€ κι ακολουθούν οι φόροι στην περιουσία με 52εκατ€.



Συνολικά για το 7μηνο του έτους οι συνολικές οφειλές φτάνουν τα 4,3δισ€ αυξημένες κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ( 3,87δισ€). Οι φόροι ανέρχονται σε 3,72δισ€.



Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι παρότι τα χρωστούμενα αυξάνονται, οι οφειλέτες μειώνονται. Το σύνολο τους ανέρχεται σε 3,83εκατ , περίπου 155.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. Η μείωση των οφειλετών παρατηρείται στις πιο μικρές κατηγορίες χρεών έως 10.000€. Για μεγαλύτερα χρέη οι μπαταχτσήδες έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι όπως φαίνεται και στον πίνακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «εκατομμυριούχοι» αβγάτισαν κατά 392 ΑΦΜ :



ΧΡΕΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 2024 ΔΙΑΦΟΡΑ 2023

<50€ 820.946 -27.638

50€-500€ 1.257.467 -123.763

500€-10.000€ 1.392.928 -19.715

10.000€-100.000€ 303.907 +12.864

100.000€-1εκατ€ 44.796 +2.487

>1εκατ€ 9.487 +392



Αυτός ο μικρός αριθμός των περίπου 9.500 οφειλετών (ούτε το 2,5% του συνόλου) χρωστά περίπου 82,5δισ€, περίπου δηλαδή το 77% των συνολικών οφειλών προς την εφορία που προσεγγίζουν τα 107,3δισ€. Στον αντίποδα το 90,6% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,5% των συνολικών οφειλών.



Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,4% του συνόλου, αγγίζοντας τα 41,2 δισ.€ ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 66,1 δισ.€ ποσό που αντιστοιχεί στο 61,6% του συνόλου. Κι όπως μπορεί να υποψιαστεί κάποιος η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οφειλών έως 10.000€ (88%) προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων οφειλών άνω του 1εκατ€ (69%) προέρχεται από τις επιχειρήσεις.



Όσον αφορά στις ρυθμίσεις οφειλών μόλις το μόλις το 4,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,7 δισ. ευρώ. Το 19% των ρυθμισμένων οφειλών αφορά χρέη από 500€ έως 10.000€.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 107,27 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 26,33 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 80,938 δις. ευρώ.



Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 46,8δισ€ των οφειλών προς το ΚΕΑΟ – αυξημένα κατά 2δισ€ - το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με πέρυσι τότε τα συνολικά χρέη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνουν τα 149δισ€



Πηγή: skai.gr

