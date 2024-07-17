Στο χαμηλότερο επίπεδο των 3 τελευταίων ετών υποχώρησε ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 1%, επίδοση που είναι η χαμηλότερη από τον Μάιο του 2021 όταν η οικονομία κινούνταν ακόμη σε περιβάλλον αποπληθωρισμού υπό την επίδραση της πανδημικής κρίσης.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κυμαίνεται πλέον στην Ελλάδα σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,3%) και της Ευρωζώνης (1,6%) καθώς και από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, πλην της Γαλλίας (0,8%), όπου η ζήτηση είναι αυξημένη αυτήν την περίοδο λόγω του τουρισμού: Ισπανία 4,2%, Πορτογαλία 3,1%, Κύπρος 2,7%, Μάλτα 2,4%, Ιταλία 1,5%.

Στο συνολικό πληθωρισμό, η Ελλάδα κινήθηκε ακριβώς στο μέσο όρο της ευρωζώνης (2,5%), ελαφρά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,6%).

Στη μείωση του πληθωρισμού τροφίμων έχει αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ τονίζοντας: «Έχουμε πληθωρισμό τροφίμων σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πράγματι, σε κάποια προϊόντα, αρχίζουμε να βλέπουμε και πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι μια πρώτη θετική ένδειξη.

Ο πληθωρισμός εκτιμώ ότι θα πέσει κι άλλο. Και όσο πέφτει ο πληθωρισμός κι άλλο, σε κάποια προϊόντα -όχι σε όλα προφανώς- θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αποκλιμάκωση των τιμών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.