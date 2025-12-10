Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Λογαριασμός
Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στη Wall Street, παραμονή της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμονή της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,03 μονάδων (–0,38%), στις 47.560,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 30,58 μονάδων (+0,13%), στις 23.576,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6 μονάδων (–0,09%), στις 6.840,51 μονάδες.

