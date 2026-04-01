Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

Σε κλίμα ευφορίας η συνεδρίαση στη Wall Street, λόγω των ενδείξεων πως ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή πλησιάζει στο τέλος του

Wall Street

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα ευφορίας λόγω των ενδείξεων πως ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.125,37 μονάδων (+2,49%), στις 46.341,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 795,98 μονάδων (+3,83%), στις 21.590,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 184,80 μονάδων (+2,91%), στις 6.528,52 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
