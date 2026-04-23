H Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση ενεργειακών κρίσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν είναι ακόμη πλήρως θωρακισμένη απέναντι σε πιθανά μελλοντικά σοκ.

Αυτό ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μaria Sferruzza μιλώντας σήμερα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026.

Όπως υπογράμμισε, η μέχρι σήμερα αποτελεσματική αντίδραση βασίστηκε κυρίως σε άμεσες και στοχεύμενες παρεμβάσεις. Χρειάζεται, ωστόσο, να ενισχυθεί περαιτέρω η ευελιξία των υποδομών και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Αναφερόμενη στα αποθέματα φυσικού αερίου, σημείωσε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σήμερα κάτω από τον μέσο όρο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τους επόμενους μήνες. Τόνισε την ανάγκη ταχείας αναπλήρωσης των αποθεμάτων, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών και συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο δήλωσε ότι εάν οι χρήστες δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το επίπεδο τιμών, θα απαιτηθεί κρατική στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η απουσία υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελεί ένα κενό, το οποίο ωστόσο μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος.

Σημείωσε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται σήμερα σε δύο κύριους πυλώνες: την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και την επέκταση του διεθνούς της ρόλου. Ο ΔΕΣΦΑ όπως επεσήμανε είναι ήδη σε θέση να εξάγει έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο και βρίσκεται σε τροχιά σχεδόν διπλασιασμού των υφιστάμενων εξαγωγικών όγκων, με πρόσθετες επεκτάσεις δυναμικότητας σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

