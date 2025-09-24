ΗΠΑ: Τα αυτοκίνητα της ΕΕ και τα ανταλλακτικά τους θα υπόκεινται σε δασμούς 15%

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι τα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανταλλακτικά τους θα υπόκεινται σε δασμούς 15% με αναδρομική ισχύ από τη 1η Αυγούστου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη λίστα των φαρμακευτικών προϊόντων και των αεροσκαφών καθώς και ανταλλακτικών τους της ΕΕ - μεταξύ άλλων - που εξαιρούνται από τους δασμούς ύψους 15% στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

