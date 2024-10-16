Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο 1,7% έπεσε η τιμή του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Σεπτέμβριο, από το 2,2% του Αυγούστου.

Η μείωση είναι μεγαλύτερη από την πρόβλεψη των περισσότερων οικονομολόγων και συνεπάγεται επαναφορά του πληθωρισμού εντός του στόχου του 2% που έχει η Τράπεζα της Αγγλίας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2021.

Πάντως για τον Οκτώβριο αναμένεται αύξηση του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου και της οικιακής ενέργειας.

Η τιμή του πληθωρισμού κορυφώθηκε στο 11,1% τον Οκτώβριο του 2022.

Η πτώση του πληθωρισμού ανοίγει το δρόμο για μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού της κεντρικής τράπεζας από το 5% στο 4,75% στις αρχές Νοεμβρίου.

