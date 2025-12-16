«Βουτιά» άνω του 2% σημειώνει το πετρέλαιο - Το Brent και το WTI καταγράφουν τη χειρότερη επίδοση ετών

Το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, με τις τιμές να οδεύουν προς τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων επτά ετών, καθώς οι επενδυτές συνυπολογίζουν το επικείμενο πλεόνασμα και την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Φεβρουαρίου, διολισθαίνει 2,54% στα 55,23 δολάρια το βαρέλι και το Brent παράδοσης Φεβρουαρίου χάνει 2,48% στα 59,07 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό έχει χάσει περίπου 22% φέτος, σημειώνοντας τη χειρότερη απόδοσή του από το 2018. Το Brent στο μεταξύ, έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 20%, σημειώνοντας το χειρότερο έτος του από το 2020.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται υπό πίεση φέτος, καθώς τα μέλη του OPEC+ αύξησαν ραγδαία την παραγωγή μετά από χρόνια περικοπών. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης υπόψη την πιθανότητα μείωσης του γεωπολιτικού κινδύνου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η απειλή διακοπής του εφοδιασμού πλανάται πάνω από την αγορά πετρελαίου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις με drones εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών φέτος. Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, εν τω μεταξύ, έχουν επιβάλει κυρώσεις στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.