Ξεκινούν την Τετάρτη 22 Απριλίου οι αιτήσεις νέων σπουδαστών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας

Την Τετάρτη 22 Απριλίου, ξεκινούν οι αιτήσεις εισαγωγής 113 νέων καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας απευθύνεται σε άτομα 18-58 ετών και ο συνολικός αριθμός νέων καταρτιζόμενων είναι 113 άτομα στις εξής ειδικότητες-τμήματα:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης - 53 θέσεις:

• Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά (13 θέσεις)

• Ξυλουργική - Έπιπλα Κουζίνας (14 θέσεις)

• Δερμάτινων Τσαντών και Μικρά Αξεσουάρ (14 θέσεις)

• Εικόνων Αγιογραφίας (12 θέσεις).

Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - 60 θέσεις:

• Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (15 θέσεις)

• Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων (15 θέσεις)

• Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - Τμήμα Τηλεκατάρτισης (30 θέσεις).

Όσοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 22/04/2026 έως την Τετάρτη 13/05/2026 με τους ακόλουθους τρόπους:

• Με αυτοπρόσωπη παρουσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής (κατόπιν ραντεβού)

• Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας ΔΥΠΑ, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα

• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sxamea@dypa.gov.gr

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και το Παραπεμπτικό της Ιατρικής Γνωμάτευσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades





Πηγή: skai.gr

