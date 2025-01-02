ΑΑΔΕ: Στο 88% η εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Εμπρόθεσμα καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 88% των οχημάτων, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται «έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ΙΧ οχημάτων για το 2025 και από το σύνολο των 6,7 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,9 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%».

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη του 2024, με το 90% να πληρώνει εμπρόθεσμα, αλλά με την καταληκτική προθεσμία πέρυσι να έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

• 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025,

• 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

• ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

○ εξόφλησης από την 1/3/2025 και μετέπειτα ή

○ μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2025.

