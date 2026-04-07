Τσάφος στον ΣΚΑΪ: Στο ρεύμα δεν έχουμε δει ανατιμήσεις - Οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο πεδίο

«Υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στο πεδίο λόγω του πολέμου, αλλά στην αγορά ενέργειας δεν την βλέπουμε μέχρι στιγμής» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο πεδίο.

Τόνισε ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μια αρκετά σημαντική αύξηση στα καύσιμα, ειδικά στο ντίζελ και στο αεροπορικό καύσιμο και μια πιο μικρή αύξηση στην βενζίνη, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αντλία στο ντίζελ και ανακοινώθηκε και το fuel pass.

Για το ρεύμα σημείωσε ότι δεν έχουμε δει ανατιμήσεις στην χώρα μας, προσθέτοντας ότι οι τιμές χονδρικής του Μαρτίου ήταν πιο χαμηλές από αυτές του Ιανουαρίου, ενώ οι τιμές Απριλίου παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

