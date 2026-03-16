Τραμπ: Διατάζει την επανέναρξη λειτουργίας πετρελαιαγωγού στην Καλιφόρνια

Λίγες ώρες μετά την υπογραφή προεδρικού διάταγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Παρασκευή, με το οποίο επικαλείται τον νόμο για την Αμυντική Παραγωγή (Defense Production Act), ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ διέταξε την πετρελαϊκή εταιρεία Sable Offshore Corp., με έδρα το Τέξας, να θέσει σε λειτουργία τη μονάδα Santa Ynez Unit και το δίκτυο αγωγών της κατά μήκος των ακτών της κομητείας της Σάντα Μπάρμπαρα.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι το διάταγμα αποσκοπεί στην «αντιμετώπιση των κινδύνων διαταραχής της προσφοράς» και στη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από ξένο πετρέλαιο, σημαντικό μέρος του οποίου διέρχεται από το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σημειώνει το CNN.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την κίνηση «απελπισμένη, απερίσκεπτη και παράνομη», ενώ ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ρομπ Μπάντα, την αποκάλεσε ως «την πιο πρόσφατη θρασεία κατάχρηση εξουσίας».

«Πρόκειται για μια προσπάθεια να επανεκκινήσει παράνομα ένας αγωγός του οποίου οι διαχειριστές αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες και στους οποίους έχει απαγορευτεί από πολλαπλές δικαστικές αποφάσεις να τον επαναλειτουργήσουν», ανέφερε ο Νιούσομ σε ανακοίνωσή του, δεσμευόμενος να αντιταχθεί στην απόφαση.

Τον Ιανουάριο, η Καλιφόρνια μήνυσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επειδή ενέκρινε σχέδια για την επανεκκίνηση πετρελαιαγωγών που διαχειρίζεται η εταιρεία κατά μήκος των ακτών της πολιτείας, οι οποίοι είχαν κλείσει μετά από μια καταστροφική πετρελαιοκηλίδα το 2015.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι η εγκατάσταση μπορεί να παράγει περίπου 50.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα (η ζήτηση στις ΗΠΑ φτάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα). Ο Νιούσομ χαρακτήρισε το πετρέλαιο του αγωγού «σταγόνα στον ωκεανό», επικαλούμενος το Bloomberg, και δήλωσε ότι «δεν θα έχει καμία επίδραση στη μείωση των τιμών του πετρελαίου».

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

