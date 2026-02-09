Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με νέα άνοδο

Ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, ενώ την Παρασκευή είχε ξεπεράσει το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά

Οδός Wall Street Νέα Υόρκη
  • Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 20,20 μονάδων (+0,04%) στις 50.135,87 μονάδες, ξεπερνώντας ξανά το ιστορικό υψηλό των 50.000 μονάδων που σημειώθηκε την Παρασκευή.
  • Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq αυξήθηκε κατά 207,45 μονάδες (+0,90%) και έκλεισε στις 23.238,67 μονάδες.

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, ενώ την Παρασκευή είχε ξεπεράσει το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 20,20 μονάδων (+0,04%), στις 50.135,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,45 μονάδων (+0,90%), στις 23.238,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,52 μονάδων (+0,47%), στις 6.964,82 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

