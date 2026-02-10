Εν μέσω παγκόσμιας αταξίας, προκαλεί έκπληξη ότι η παγκόσμια οικονομία ακμάζει

Στο δεύτερο έτος της δεύτερης σεζόν του «Σόου Τραμπ» (Donald Trump), διαμορφώνεται μια αναδυόμενη συναίνεση ανάμεσα σε πολιτικούς, σχολιαστές και την κοινή γνώμη ότι μπαίνουμε σε έναν «χομπσιανό» κόσμο παγκόσμιας αταξίας. Αυτό αποτυπώθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο σε μια αξέχαστη ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Προειδοποίησε το ακροατήριο του Νταβός ότι, με τη «ρήξη» στο παγκόσμιο σύστημα που προκαλεί ο νέος μονομερής προσανατολισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφουμε σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπου, για να παραφράσουμε τον Θουκυδίδη, «οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υφίστανται ό,τι πρέπει».

Είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη η υπόθεση ότι και η παγκόσμια οικονομία φθείρεται. «Η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη βρίσκεται επιτέλους στο χείλος της κατάρρευσης», έγραψε τον Απρίλιο ο καθηγητής Φρανσίσκο H.G. Φερέιρα του London School of Economics. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, κατά μέσο όρο το 70% των ερωτηθέντων σε 25 χώρες δήλωσε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες αποτελούν μείζονα απειλή για τα έθνη τους.

Όμως, σε οικονομικούς όρους, αυτά τα λόγια και τα νοητικά σχήματα δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Ο κόσμος ευημερεί οικονομικά, περισσότερο από ποτέ και σχεδόν παντού, σε τέτοιο βαθμό που μοιάζει να υπάρχει ένα φαινόμενο «καθρέφτη λούνα παρκ» ανάμεσα στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις συνθήκες και σε ό,τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή.

Ας πάρουμε το παγκόσμιο ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Θα περίμενε κανείς ότι το καθαρό αποτέλεσμα των γεγονότων των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του κορωνοϊού και της μετέπειτα σκιάς της, της απρόβλεπτης και αυταρχικής συμπεριφοράς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, της αυξανόμενης αυταρχικότητας στην Κίνα, θα ήταν η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Δεν συνέβη αυτό. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν 2,6% το 2025. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν 3,3%. Ναι, αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 2023 και το 2024, αλλά ο κόσμος συνολικά έχει γίνει σημαντικά πιο ευημερών από τα μέσα του 20ού αιώνα και η ανάπτυξη συνήθως επιβραδύνεται καθώς οι χώρες πλουτίζουν και οι πληθυσμοί γερνούν. Δεκάδες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ινδονησία, η Βραζιλία, η Τουρκία και το Βιετνάμ, έχουν γνωρίσει εξαιρετικά ισχυρή ανάπτυξη και δημιουργία μεσαίας τάξης.

Τι γίνεται με το οικονομικό χάος που υποτίθεται ότι θα εξαπέλυαν οι εμπορικοί πόλεμοι που τροφοδοτήθηκαν από τους νέους αμερικανικούς δασμούς;

Δεν εντοπίζεται πουθενά στους αριθμούς ή στις ροές του παγκόσμιου εμπορίου. Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικοί δασμοί βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1930 (αν και πολύ χαμηλότερα από όσα ανακοινώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο), το συνολικό εμπόριο των ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025, ενώ το εμπόριο μεταξύ χωρών που δεν περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ανθίσει. Παρότι οι ΗΠΑ παραμένουν μεγάλος εισαγωγέας και εξαγωγέας, το ποσοστό τους στο παγκόσμιο εμπόριο έχει μειωθεί καθώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει επεκταθεί. Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνονται σταθερά, αλλά οι εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξάνονται ακόμη ταχύτερα. Ένα μέρος αυτού αποτελεί τρόπο παράκαμψης των δασμών, αλλά μεγάλο μέρος οφείλεται απλώς στο ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών αυξάνονται ραγδαία καθώς ο κεντρικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται.

Μοιάζει να μην περνά σχεδόν μήνας χωρίς κάποια χώρα ή ομάδα χωρών να ανακοινώνει μια εμπορική συμφωνία. Από τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρώσει συμφωνίες με την Ινδία, την Ινδονησία και τις χώρες της Mercosur στη Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες. Ο Καναδάς υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με τη Νότια Κορέα, ενώ ο Καναδάς και η Κίνα εξετάζουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία. Η Βρετανία εντάχθηκε πρόσφατα στη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για τη Διασυνοριακή Εταιρική Σχέση στον Ειρηνικό. Σχεδόν κάθε μία από τις 55 χώρες της Αφρικής έχει υπογράψει την Αφρικανική Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου. Οι δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας δημιουργούν σταδιακά τη δική τους ζώνη ελεύθερου εμπορίου, καθώς και ζώνες με την Κίνα.

Το εμπόριο είναι μόνο ένα σύμβολο ενός κόσμου που προχωρά μπροστά με ή χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότερες μεγάλες οικονομίες συνεχίζουν να καταγράφουν καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη. Η αστικοποίηση, τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, η αυξανόμενη κατανάλωση της μεσαίας τάξης και οι πιο ανταποκρινόμενες κυβερνήσεις αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά για τις περισσότερες χώρες, αντί για τους πολέμους, την καταστολή και τις κλιμακούμενες περιφερειακές εντάσεις που μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα. Ναι, αυτά τα πρωτοσέλιδα αντικατοπτρίζουν πραγματικά γεγονότα, αλλά δεν είναι αναλογικά. Δεν υπάρχει κάλυψη της οικονομικής ισχύος στη Νοτιοανατολική Ασία ανάλογη με τις δυσοίωνες συζητήσεις για τις τραγικές καταστάσεις στο Σουδάν, το Ιράν ή τη Γάζα.

Μέρος του προβλήματος είναι η φύση των ειδήσεων και της πολιτικής: αν δεν «αιμορραγεί», δεν γίνεται πρώτο θέμα. Όμως, η ρίζα της ασυμφωνίας είναι ότι πολλά από τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν σιωπηλά, ενώ τα χειρότερα συμβαίνουν θορυβωδώς. Το χάος που προκάλεσαν τα σχέδια του Τραμπ για τη Γροιλανδία επηρέασε τις στάσεις, αλλά δεν άγγιξε την καθημερινή ζωή των δισεκατομμυρίων ανθρώπων στην Ινδία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία και αλλού, οι οποίοι συνεχίζουν να βλέπουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην υλική τους ευημερία.

Το χάσμα ανάμεσα στο πολύ ζοφερό συναίσθημα και στις μάλλον θετικές τάσεις έχει συνέπειες. Δημιουργεί ένα διάχυτο κλίμα φόβου, ανησυχίας και απαισιοδοξίας που, με τον καιρό, μπορεί να διαμορφώσει συμπεριφορές και να ενισχύσει αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Ναι, ο κόσμος της πολιτικής φαίνεται να αποσυντίθεται από το μετα-1945 σύστημα, χωρίς σαφή αίσθηση του τι θα ακολουθήσει. Και ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να απομακρύνονται οριστικά από εκείνη την τάξη και να μην τηρούν πλέον τους παγκόσμιους οικονομικούς κανόνες. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες μακροπρόθεσμα, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι τόσο επιζήμιο για τον κόσμο συνολικά. Αυτός ο κόσμος, όπου περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ έχουν πρόσβαση σε περισσότερη τροφή, στέγη, υγειονομική περίθαλψη και στα υλικά και ψηφιακά οφέλη της σύγχρονης εποχής, απέχει πολύ από το να είναι τέλειος. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν για μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου μετά το 1945, η οποία συχνά αντιμετωπίζεται σήμερα με τόση μελαγχολική νοσταλγία.

