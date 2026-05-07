Έντονη είναι η κριτική που ασκούν τα Μέσα Ενημέρωσης στην Τουρκία για την εκτόξευση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, ο οποίος - όπως λένε - «αγγίζει» ποσοστά της τάξεως του 70%. Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, οι προβλέψεις έκανα λόγο για 17%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Now Haber, ένα πακέτο μακαρόνια πέρυσι κόστιζε 12,95 λίρες, ενώ φέτος κοστίζει 30 λίρες, πράγμα που σημαίνει πως η ετήσια αύξηση έφτασε στο 131%. «Ο φτωχός θα φάει μακαρόνια, αλεύρι. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο, όλοι γίναμε ίσοι στη φτώχεια», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από το τουρκικό μέσο.

Και συνεχίζει:

«Το αλεύρι πέρυσι κόστιζε 99,95 λίρες, φέτος κοστίζει 198 λίρες. Η ετήσια αύξηση έφτασε στο 98%. Η Στατιστική Υπηρεσία στο καλάθι δεν συμπεριλαμβάνει τα βασικά προϊόντα, ενώ αυξάνεται η τιμή του κρέατος, του γάλακτος. Δεν σταματάνε οι αυξήσεις. Αλεύρι, τσάι, μακαρόνια, ελιές, κασέρι, και γάλα. Τα 6 αυτά βασικά προϊόντα διατροφής. Σε αυτό το σούπερ μάρκετ πέρυσι τα αγοράζαμε για 806 λίρες, φέτος τα αγοράζουμε για 1368 λίρες. Δηλαδή ετήσια αύξηση 70%. Ουσιαστικά είναι διπλάσιο ποσοστό από αυτό που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία και μιλούσε για αύξηση στα τρόφιμα 34.55%».

