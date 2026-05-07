Στάση αναμονής στην αγορά πετρελαίου - Στα 102 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 102 δολάρια την Πέμπτη, αφού υποχώρησαν έως και 12% στα 96,73 δολάρια την Τετάρτη, καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή.

Δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ έστειλαν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης μέσω Πακιστανών μεσολαβητών με στόχο τον επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης και την προετοιμασία του δρόμου για τη σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει εντός ημερών αφού επιβεβαιώσει ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση, αν και ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φέρεται να πρόκειται να πραγματοποιηθούν αργότερα, σημειώνει το Trading Economics.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί μια συμφωνία και θα ήταν «μεγάλη υπόθεση» αν το Ιράν θα αποδεχτεί την πρόταση, ενώ απείλησε να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις εάν δεν συμμορφωθεί.

Εν τω μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι χώρες στρέφονται όλο και περισσότερο στην αμερικανική προμήθεια εν μέσω ελλείψεων που συνδέονται με τη σύγκρουση.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται ανοδικά κατά 0,77%, στα 102,55 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (06:50 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 0,75%, στα 95,80 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

