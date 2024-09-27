«Η ανάδειξή μου στη θέση του Προέδρου της εταιρείας, στη νέα μετά τη μετονομασία της εποχή, πολύ περισσότερο όταν διαδέχομαι τον Αλέξανδρο Κοντό, με τον οποίο μας συνδέει μακροχρόνια φιλία και συνεργασία, είναι για μένα μεγάλη τιμή.

Την αποδέχομαι με αίσθημα ευθύνης, διαβεβαιώνοντας την καθεμία και τον καθένα σας, στελέχη, μετόχους, συνεργάτες ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ευόδωση των στόχων της εταιρείας.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, την επέκταση της αναγνωσιμότητάς της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών όπου κριθούν απαραίτητες και ωφέλιμες» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής προς τα μέλη του ΔΣ της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής-Sydnea μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου της.

Ακολουθεί η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.

Στη μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που συγκροτείται αποκλειστικά από συνεταιριστικές ενώσεις, τράπεζες και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες.

Στην εταιρεία που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του αείμνηστου Αλέξανδρου Μπαλτατζή, ο οποίος, 46 χρόνια πριν, οραματίστηκε μια ασφαλιστική αποτελούμενη από αγροτικές συνεταιριστικές ενώσεις, προς το συμφέρον των αγροτών μελών τους.

Από το 1978 έως σήμερα η εταιρεία αναμφισβήτητα ξεπέρασε τις προσδοκίες των ιδρυτών της. Χάρη στον επαγγελματισμό των στελεχών της, αλλά κυρίως στην αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της που αποδεικνύονται στην πράξη, πέτυχε τη σταθερή οικονομική της ανάπτυξη και κατάφερε να επεκτείνει σημαντικά το δίκτυο διανομής της. Διαθέτει σήμερα 1500 σημεία πώλησης των προϊόντων της, τα οποία σχεδιάζονται και προσαρμόζονται συνεχώς στις ασφαλιστικές ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Στο δίκτυο αυτό συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις συνεταιριστικές ενώσεις, ιδιώτες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αλλά και συνεταιριστικές τράπεζες.

Εξάλλου, η πολυετής συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο ευρωπαϊκών εταιρειών κολοσσών, όπως η Macif, η P&V και η Unipolsai που συνεισφέρουν έμπρακτα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, αποδεικνύει τους ισχυρούς, σταθερούς και ποιοτικούς δεσμούς που η εταιρεία δημιουργεί, διατηρεί και αναπτύσσει.

Έχοντας γνώση της πολυετούς πορείας της οφείλω να τονίσω ότι μιλάμε για μια εταιρεία που χαρακτηρίζεται από σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, εμπιστοσύνη στους συνεργάτες της, υπευθυνότητα προς τον καταναλωτή και αλληλεγγύη στην κοινωνία.

Τα παραπάνω μοναδικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι τα πιο ισχυρά διαπιστευτήριά της για το σήμερα και το αύριο.

Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε περιβάλλον αστάθειας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Νοικοκυριά, παραγωγοί και επιχειρήσεις πιέζονται, δοκιμάζονται αναζητώντας "παράθυρο" ελπίδας, διέξοδο προοπτικής. Το άμεσο μέλλον φέρνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά και τεράστιες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος θα κληθεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στην οικονομία και την κοινωνία. Είναι σε όλους σας γνωστός ο προβληματισμός που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη για το επαπειλούμενο αδιέξοδο των δημόσιων ασφαλιστικών συστημάτων, κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής, αλλά και της δημογραφικής κρίσης. Ένας υγιής, διαφανής, αξιόπιστος και φερέγγυος ασφαλιστικός τομέας οφείλει και μπορεί να αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Κυρίες και κύριοι,

Η ανάδειξή μου στη θέση του Προέδρου της εταιρείας, στη νέα μετά την μετονομασία της εποχή, πολύ περισσότερο όταν διαδέχομαι τον Αλ. Κοντό, με τον οποίο μας συνδέει μακροχρόνια φιλία και συνεργασία, είναι για μένα μεγάλη τιμή. Την αποδέχομαι με αίσθημα ευθύνης, διαβεβαιώνοντας την καθεμία και τον καθένα σας, στελέχη, μετόχους, συνεργάτες ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ευόδωση των στόχων της εταιρείας. Για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, την επέκταση της αναγνωσιμότητάς της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών όπου κριθούν απαραίτητες και ωφέλιμες.

Σας ευχαριστώ θερμά».

