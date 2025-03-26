Το μέσο μπόνους της Wall Street είναι τώρα 4 φορές o μισθός ενός εργάτη στις ΗΠΑ

Η Wall Street σημείωσε ρεκόρ σε μπόνους το 2024, εν μέσω διόγκωσης στις συναλλαγές και άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς, με τη μέση πληρωμή των 244.700 δολαρίων να ανέρχεται σε περίπου τέσσερις φορές τον μισθό των εργαζομένων στις ΗΠΑ πέρυσι.

Η δεξαμενή των μπόνους αυξήθηκε στα 47,5 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, οδηγώντας σε αύξηση άνω του 30% στο μπόνους του μέσου τραπεζίτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από το Γραφείο Ελέγχου της Νέας Υόρκης.

Αντίθετα, οι διάμεσες εβδομαδιαίες αποδοχές του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 62.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας.

Το χάσμα αντανακλά μια διευρυνόμενη διαφορά μεταξύ των εχόντων και των μη, η οποία γίνεται αισθητή σε όλο τον κόσμο και πολύ πιο έντονα στις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, μια έρευνα από το Pew Research Center σε ενήλικες σε 36 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 84% αισθάνονται ότι το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών ήταν ένα «πολύ μεγάλο» ή «μέτρια μεγάλο» πρόβλημα στη χώρα τους. Το 57% των ενηλίκων προέβλεψε ότι τα παιδιά στη χώρα τους θα είναι σε χειρότερη οικονομική θέση από τους γονείς τους, όταν μεγαλώσουν.

Η «πολύ ισχυρή απόδοση» της Wall Street το 2024 τροφοδότησε τη δεξαμενή των μπόνους ρεκόρ, δήλωσε ο ελεγκτής της Νέας Υόρκης Thomas DiNapoli, σημειώνοντας ότι τα κέρδη στη Wall Street εκτινάχθηκαν κατά 90%, καθώς η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη ώθησε τις συναλλαγές και ενίσχυσε τις προμήθειες των τραπεζικών επενδύσεων και την έκδοση εταιρικού χρέους.

«Αυτή η ισχύς της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι καλά νέα για την οικονομία της Νέας Υόρκης και τη δημοσιονομική μας θέση, η οποία βασίζεται στα φορολογικά έσοδα που παράγει», δήλωσε ο DiNapoli. «Ωστόσο, η αυξανόμενη αβεβαιότητα στην οικονομία εν μέσω σημαντικών αλλαγών στην ομοσπονδιακή πολιτική μπορεί να μειώσει τις προοπτικές για μέρη του κλάδου των κινητών αξιών το 2025».

Μία στις 11 θέσεις εργασίας στη Νέα Υόρκη συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τη Wall Street, εκτιμά ο DiNapoli, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να φτάνει τους 201.500 το 2024, το υψηλότερο επίπεδό του σε τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.

Τα μπόνους της Wall Street για το 2024 θα αποφέρουν επιπλέον 600 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τον κρατικό φόρο εισοδήματος και 275 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα δημοτικού φόρου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον DiNapoli. Η Wall Street αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών φορολογικών εισπράξεων του κράτους το οικονομικό έτος 2023-24.





