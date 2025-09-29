Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, «εγκαινιάζει» ένα οκτάμηνο στη διάρκεια του οποίου θα «ξεδιπλωθούν» όλα τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων διαφόρων κατηγοριών πολιτών που έχει ψηφίσει ή εξαγγείλει η κυβέρνηση με συνολικό κόστος που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ (2,963 δισ. ευρώ για την ακρίβεια).

Νέο μισθολόγιο ένστολων

Αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου εκ βάθρων το μισθολόγιο για 151.500 ενστόλους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η μέση αύξηση για τα 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ανέρχεται σε 145€/μήνα. Η μέση αύξηση για τις 76.000 της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής φτάνει τα 111εκατ. ευρώ. Από τον Ιούλιο και οι 2 κατηγορίες εργαζομένων λαμβάνουν οριζόντια αυξημένο κατά 100€ επίδομα επικινδυνότητας.



Συνολικό κόστος μέτρου : 273 εκατ. ευρώ (153 εκατ. ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις και 120 εκατ. ευρώ για τα σώματα ασφαλείας)

Επίδομα ενοικίου

Έως το τέλος Νοεμβρίου 1,2 εκατ. ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ.



Για την ακρίβεια το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων. Δικαιούχοι είναι :

Εισοδηματικά Κριτήρια

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ

προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά Κριτήρια

120.000 ευρλω για τους άγαμους.

120.000 ευρώ προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Συνολικό κόστος μέτρου : 230 εκατ. ευρώ

Επίδομα 250€ σε συνταξιούχους

Επίσης, στο τέλος Νοεμβρίου 1,44 εκατ. ευρώ συνταξιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση των 250 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι εξής:

-Συνταξιούχοι, ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα , άνω των 65 ετών – υπολογίζονται σε 1.157.551 σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών - που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια :

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους ή χήρους

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες. Όσοι δηλαδή είναι άνω των 67 ετών και δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα. Αριθμούν σε 34.357

-Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ έχοντας περάσει φυσικά την απαιτούμενη αξιολόγηση. Υπολογίζονται σε 248.823.



Συνολικό κόστος μέτρου : 360 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις συντάξεων

2,5εκατ. συνταξιούχοι θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου νέα αύξηση στις συντάξεις τους, για τους πιο τυχερούς η 4η διαδοχική. Αφορά μεν τον Ιανουάριο όμως επειδή οι συντάξεις προπληρώνονται, θα λάβουν τα χρήματα τους λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Η αύξηση αναμένεται να είναι πέριξ του 2,4%.

Για πρώτη φορά φέτος αύξηση θα πάρουν και όλοι όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, μόνο που θα είναι μισή. Κι από του χρόνου, που καταργείται, την αύξηση θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.



Συνολικό Κόστος Μέτρου: 542 εκατ. ευρώ μόνο για το 2026 (467 εκατ. ευρώ η αύξηση των συντάξεων και 75 εκατ. ευρώ η επιπλέον επιβάρυνση που προκύπτει από το ότι θα πάρουν μισή αύξηση και όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά).

Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας

Το όφελος από τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ – σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη – θα αρχίσει να φαίνεται από την πρώτη κιόλας μέρα του νέου έτους μέσω των μικρότερων μηνιαίων κρατήσεων σε μισθούς και συντάξεις.

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Οι συνολικά ωφελούμενοι αγγίζουν τα 4εκατ.



Συνολικό κόστος μέτρου: 1,2 δισ. ευρώ (μόνο για το 2026)

Αύξηση κατώτατου μισθού

Όπως κάθε πρωταπριλιά, έτσι και την Πρωταπριλιά του 2026 θα έχουμε μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η αύξηση αυτή δεν αφορά όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα αλλά αφορά και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Όση θα είναι αύξηση του κατώτατου, ισόποση θα είναι και η οριζόντια αύξηση σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Οι άμεσες επιπτώσεις λοιπόν της αύξησης του κατώτατου μισθού ξεπερνούν 1,6 εκατ λόγω και του «αποτυπώματος» της στο Δημόσιο.



Συνολικό κόστος μέτρου: 358 εκατ. ευρώ (μόνο για το 2026) και μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πηγή: skai.gr

