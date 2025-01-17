Τη διαρκή κατεύθυνση της ΑΑΔΕ στην ενίσχυση της φορολογικής υπευθυνότητας και της βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας των φορολογουμένων, μέσω της στροφής σε σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις, ανέλυσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στην 99η Σύνοδο του ΟΟΣΑ για δημοσιονομικά θέματα.

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στα έργα που έχει αναλάβει η Αρχή με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος διαρκούς παρακολούθησης των συναλλαγών.

Αυτά είναι:

Το myDATA, μέσω του οποίου, σε τέσσερα χρόνια έχουν δηλωθεί συναλλαγές αξίας 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Η υποχρεωτική ψηφιακή τιμολόγηση.

Η ψηφιοποίηση των δελτίων αποστολής, ώστε να παρακολουθείται οτιδήποτε μεταφέρεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Από τον Δεκέμβριο του 2022, έχουν προσυμπληρωθεί πάνω από 15 εκατομμύρια δηλώσεις με όλες τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, που λαμβάνονται μέσω του συστήματος διαρκούς παρακολούθησης των συναλλαγών.

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, «Όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει να μειώσουμε δραστικά το κενό ΦΠΑ (διαφυγόντα έσοδα από τον ΦΠΑ), από σχεδόν 30% το 2017, στο 13,7% το 2022. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η εφαρμογή μιας στρατηγικής «συμμόρφωσης εξ αρχής» (compliance by design) που μας παρέχει εργαλεία προληπτικής συμμόρφωσης, προβλεπτικής ανάλυσης και πιο στοχευμένων ελέγχων. Πάντα στο πνεύμα του ΟΟΣΑ, για τη Φορολογική Διοίκηση 3.0».

