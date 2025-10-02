Στο θέμα της μείωσης των τιμών σε 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ενάντια στην ακρίβεια, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews υπογραμμίζοντας ότι: «στόχος είναι βασικά προϊόντα που αφορούν και τη διατροφή και την συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός: «Θα ήθελα να είναι χιλιάδες οι κωδικοί, να κρατήσει για πάντα και να μειωθούν οι τιμές στο μισό. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα σε ό, τι αφορά την δική μας δυνατότητα να πιέζουμε τα πράγματα. Να δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω από αυτό το θέμα, μια μέση οικογένεια, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής, αυτό που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία 5 - 6 χρόνια σε απόλυτο αριθμό αλλά και σε ποσοστό αύξησης είναι το νοίκι.

Κακά τα ψέματα, όποιος ζει στο λεκανοπέδιο, έχει φάει μια αύξηση 400, 500, 600, 700 ευρώ ανάλογα με το τι σπίτι είναι.

Αλλά μιλώντας για μια μέση οικογένεια που ζει σε 100 τετραγωνικά, ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά.

Πάρτε ένα παράδειγμα, ας πάρουμε έναν μέσο δήμο, τη Δάφνη. Πριν από 6-7 χρόνια αυτό έκανε γύρω στα 500 - 550 ευρώ, το νοίκι, σήμερα είναι διπλάσιο.

Για αυτό προφανώς το υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλω να είμαι σαφής. Η κυβέρνηση συνολικά δίνει μία μάχη, προκειμένου να δημιουργηθεί σε μαζικό επίπεδο κοινωνική κατοικία.

Δεύτερον, περιορίζει το Airbnb και τρίτον, στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν στο νοίκι με επιδότηση ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό μέτρο.

Το δεύτερο πρόβλημα που έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τα νοικοκυριά όλη αυτή την περίοδο, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης δεν είναι θέμα του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση και εδώ συνήθως με παρεμβάσεις του ίδιου του πρωθυπουργού παίρνει μέτρα προκειμένου να στηρίζονται τα νοικοκυριά.

Και ο τρίτος τομέας στον οποίο δίνουμε τη μάχη έχει σχέση με τα σούπερ μάρκετ γενικότερα θα έλεγα το λιανεμπόριο.

Το 80% είναι στα σούπερ μάρκετ. Από εκεί προμηθεύεται ο πιο πολύς κόσμος τα προϊόντα και για τη συντήρηση του σπιτιού, αλλά και για τα θέματα διατροφής.

Είχαμε λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες μια στρατηγική πίεσης πάνω στην αγορά πίεσης πάνω στα σούπερ μάρκετ, μεταφέροντας το κοινωνικό αίτημα να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια γνωρίζουν όλοι ότι οι τιμές είναι κυρίως ζήτημα προσφοράς και ζήτησης.

Δεν γίνονται οι μεταβολές με αποφάσεις και διατάγματα για να μπω σε αυτό που μόλις πριν από λίγο ρωτήσατε.

Ωστόσο πιέζουμε για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μία από αυτές εκδηλώθηκε τον τελευταίο μήνα και έχουμε συμφωνία σε αυτό.

Έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες αλυσίδες ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς. Εγώ τους ζήτησα η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και πέρα από τα Χριστούγεννα, πέρα από τις ημέρες των γιορτών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι εκεί έχουν οργανώσει αυτό το πλαίσιο στην πρωτοβουλία αυτή, θέλω να σημειώσω ότι προφανώς συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, έχει πολύ βασικό ρόλο. Έχω κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί τους και θα προσφέρουν και εκείνοι το σχετικό ποσοστό μείωσης.

Ο στόχος είναι βασικά προϊόντα που αφορούν και τη διατροφή και την συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα διευκρίνισα προς όλους και θέλω με την ευκαιρία που είμαι εδώ να το διευκρινίσω και πάλι, είχαμε συμφωνήσει με τους εκπροσώπους της αγοράς πέρυσι, ύστερα από 100 ημέρες συνεργασίας και δουλειάς, έναν κώδικα δεοντολογίας για να προστατεύουμε τους πωλητές από παραπλανητικές εκπτώσεις, γιατί ξέρετε και μια μορφή επιβάρυνσης των τιμών ήταν οι παραπλανητικές εκπτώσεις.

Συμφωνήσαμε σε αυτό τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και να τον ελέγχουμε, το τονίζω αυτό γιατί έχουν υπάρξει πρόσφατα κάποια πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ με βάση τον νόμο. Τους διευκρίνισα ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο».

Τα πρόστιμα

Μιλώντας για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, επισήμανε: «Δεν ξέρω κανέναν να του βάζεις πρόστιμο να λέει ότι ήταν δίκαιο. Δεν έχουν κανένα απολύτως επιχείρημα. Είναι καταχρηστικά αυτά τα επιχειρήματα λένε ότι τους είχε δώσει άδεια το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι ψέμα.

Και χθες στη συνάντηση στον εκπρόσωπο των σουπερμάρκετ, είπα ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη συγκεκριμένη αλυσίδα που να της επιτρέπει να κάνει αυτό για το οποίο μετά η ΔΙΜΕΑ της επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατομμύρια, να το φέρει για να πάρουν πίσω το πρόστιμο.

Η άλλη είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχει υπερβεί σε 36 κωδικούς το ποσοστό κέρδους που δικαιούται να έχει μέχρι τις 30 Ιουνίου και γι αυτό της επεβλήθη το πρόστιμο από τη ΔΙΜΕΑ. Αλλά ξέρετε κάτι; Κανένας δεν θα συζητούσε σε αυτή την τηλεόραση τώρα. Όχι στην ΕΡΤ, οπουδήποτε.

Εάν ήτανε για ένα πρόστιμο κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων σε κάποιον ο οποίος ήταν ένα μικρό μαγαζί, μια μικρή αλυσίδα.

Κανείς δεν θα ασχολείτο, εδώ πέρα επειδή πρόκειται για μεγάλες αλυσίδες με επικοινωνιακές δυνατότητες, γίνεται όλο αυτό.

Εγώ θέλω και πάλι στους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω ο νόμος είναι νόμος και όσα δισεκατομμύρια ευρώ και αν έχει τζίρο ο οποιοσδήποτε, θα τηρείται και εάν έχει κάνει λάθος η πολιτεία, φυσικά θα υπάρχει διαδικασία στη δικαιοσύνη για να αποδοθεί το δίκαιο.

Αλλά εδώ εν προκειμένω αυτό που έχει λεχθεί δεν είναι σωστό, δεν ισχύει, η πραγματικότητα είναι ότι η ΔΙΜΕΑ επέβαλε ένα πρόστιμο και αν ο υπουργός Ανάπτυξης επενέβαινε για να τον σταματήσει, θα είχε κάνει μια καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος και δεν θα το έκανα ποτέ».

Θα αυξηθούν οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί έλεγχοι

«Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αγορές μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Διαφορετικά τα πράγματα, αν μιλάς για τρόφιμα, διαφορετικά αν είναι πράγματα που παράγουν οι ίδιες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Διαφορετικά εάν τα προμηθεύονται από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, συμβαίνουν χίλια δύο πράγματα.

Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι το εξής. Σε γενικές γραμμές όλη αυτή την περίοδο, εμείς είχαμε και έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε συνεργασία με την αγορά.

Η σχέση του υπουργείου Ανάπτυξης με την αγορά είναι να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα.

Είναι θεμιτό το κέρδος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να τηρούμε και τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή και γι αυτό έχω να σας δώσω άλλες δύο πολύ καλές ειδήσεις.

Προχθές κατέθεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο την κωδικοποίηση και την ενιαιοποίηση σε έναν κώδικα όλης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή, ούτως ώστε τα πράγματα να είναι σαφή και ξεκάθαρα και για τους παρόχους των υπηρεσιών και για τους ίδιους τους πολίτες που θέλουν να προστατεύονται και θέλουν να γνωρίζουν ποια είναι νομοθεσία και ποια είναι τα δικαιώματά τους και προς το ίδιο το κράτος, που πρέπει να έχει σαφή εικόνα για το ποια νομοθεσία υλοποιεί.

Και το δεύτερο, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Μια αρχή την οποία θα προικίσουν με 300 νέους ελεγκτές.

Πιστεύω ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 30 - 40 ημέρες. Τόσο χρειάζεται για να γίνει δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί αμέσως με βάση τα ισχύοντα, διοικητής και τρείς υποδιοικητές για να ξεκινήσουν τη δουλειά. Σε πλήρη ισχύ πιστεύω ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο από τώρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, εποπτευόμενοι από το υπουργείο Ανάπτυξης θα αναλάβουν τους ελέγχους στην αγορά.

Το βασικό που μας ενδιαφέρει στην εποχή μας είναι να αυξηθούν οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί έλεγχοι.

Και αυτό το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο και κατάλληλο δυναμικό. Εκεί αποσκοπεί λοιπόν αυτή η υπόθεση.

Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε προκειμένου να φέρουμε κόσμο από το υπόλοιπο δημόσιο και έναν μικρό, όχι πολύ μεγάλο αριθμό προσλήψεων μέσα στην επόμενη χρονιά, προκειμένου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι πολύ πιο ισχυροί από ό, τι έχουν υπάρξει μέχρι τώρα.

Η εμπειρία μου έχει αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη και απολύτως απαραίτητη στη λειτουργία και επίσης με αυτό το νομοσχέδιο θέλουμε να κόψουμε δρόμο στη διαδρομή των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι.

Θα δώσουμε τη δυνατότητα, αναβαθμίζοντας και τις υπάρχουσες λαϊκές αγορές, που είναι ένα κομμάτι, δεν θα τις πειράξουμε, ίσα - ίσα θα τις αναβαθμίσουμε.

Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους δήμους, εφόσον το επιθυμούν, εκτός από τις τωρινές λαϊκές, να έχουν και λαϊκές μόνο για αγρότες, μόνο για παραγωγούς, οι οποίοι να μπορούν να έρχονται να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στη λαϊκή».

Έχουν επιστραφεί, ήδη 80 εκατ ευρώ

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι: «Το να θέλει κανείς να νικήσει τη διαφθορά δεν πρέπει να συμβαίνει επειδή βλέπει μετρήσεις, αλλά το κάνουμε γιατί είναι θέμα αρχής και αξιών για μας. Και επειδή δεν μου αρέσουν τα λόγια, θα σας μιλήσω με τις πράξεις.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης όταν πήγα, βρήκα ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν πάει σε εταιρείες τα προηγούμενα 20 χρόνια, οι οποίες δεν έκαναν τις επενδύσεις που όφειλαν. Και βάλαμε ένα στοίχημα τιμής, μια υπόσχεση τιμής απέναντι στους πολίτες.

Ότι θα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Τα κυνηγάμε ένα - ένα. Γιατί ξέρετε, πολλά από αυτά υπάρχουν και σε έγχαρτη μορφή δεν είναι ούτε καν ψηφιακά.

Έχουμε πάρει ως τώρα σε συνεργασία, έχουμε δώσει στην ΑΑΔΕ και η ΑΑΔΕ ανακτά αυτά τα χρήματα, 80 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν θα σταματήσουμε γιατί είναι πολλαπλάσιο το νούμερο. 'Αρα με πράξεις αποδεικνύουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε, γιατί είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία που μας έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη της και όχι γιατί το λένε οι δημοσκοπήσεις.

Τώρα, σε ό, τι αφορά όλο αυτό που λέτε για τις μετρήσεις, και πάλι θέλω να επιμείνω ότι οι πολιτικές δυνάμεις και ειδικά η κυβέρνηση έχει ευθύνη απέναντι στον λαό να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, το σχέδιό της, το όραμά της και να κριθεί από τους πολίτες όταν έρθει η ώρα των εκλογών.

Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, εκτός από τη βαθμολογία στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση θα έλεγα, πάντοτε γίνεται η σύγκριση και τίθενται τα αληθινά διλήμματα για το προς τα πού θα πάει η Ελλάδα, τι πρέπει να γίνει, τι είναι πιο σωστό να γίνει. Ποιος πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό;

Άρα πιστεύω ότι τον επόμενο περίπου ενάμιση χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, εμείς οφείλουμε με σοβαρότητα, με ευθύνη, με σκληρή δουλειά, με σεμνότητα και πάντοτε ακούγοντας την κοινωνία, πάντα πρέπει να ακούμε την κοινωνία, είτε επιδοκιμάζει για τα θετικά της κυβέρνησης είτε κάνει κριτική για αρνητικά της κυβέρνησης, πρέπει πάντα να ακούμε την κοινωνία και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της προκειμένου να γινόμαστε καλύτεροι με βάση το σχέδιο που έχουμε.

Και προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη, έχει κρίση και θα αξιολογήσει όπως πρέπει όταν έρθει η ώρα που πρέπει».

Για το e-katanalotis

Tόνισε ότι θα εκσυγχρονιστεί το e-katanalotis και πως αποτελεί πεδίο καθημερινής του κριτικής προς την γενική γραμματεία Εμπορίου, για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης επανέλαβε για το θέμα των προστίμων πως «Δεν είναι σοβαρό να λέει κανείς ότι κάνω επένδυση και να θεωρεί ότι θα την κάνει ύστερα από 10, 15, 20 χρόνια. Δεν ήταν ποτέ το νόημα αυτού του αναπτυξιακού νόμου. Είναι θέμα τιμής για μας να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα χρήματα για να αποδείξουμε ότι αυτά που είπα πριν για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τα εννοούμε».

