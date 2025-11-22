«Με ευρωπαϊκή οδηγία δίνεται παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) για τις εταιρείες, συνεπώς, όλη η αγορά πρέπει να γνωρίζει ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα παρέμβει νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Παραμένει βέβαια η υποχρέωση για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο που έχουν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ» τόνισε, μιλώντας στο ERTNEWS, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας μετά και την πρόσφατη συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπενθύμισε ότι το 2022 οι ΗΠΑ, με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, συνέβαλαν «ώστε να αναγεννηθούν τα ναυπηγεία και να δουλεύουν κανονικά χιλιάδες άνθρωποι, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία που αποτελεί κρίσιμο κλάδο για το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ΟΝΕΧ ζήτησε στον χώρο που ήδη της έχει παραχωρηθεί και περιλαμβάνει 650 στρέμματα, να μπορεί να έχει και λιμενικές, μεταφορικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες και συνέχισε: «Με τη νομοθετική ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στην ΟΝΕΧ, δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, να μπορεί να αναπτύξει και τέτοιου είδους δραστηριότητες».

Σημείωσε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, των εργαζομένων, καθώς εκεί θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος της πατρίδας μας. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και στόχος είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, καθώς είναι ο βασικός στρατηγικός μας σύμμαχος για δεκαετίες.

Για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που πρέπει να στηρίξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Όπως τόνισε, «θα είναι ανεξάρτητη στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, ο πολίτης θα απευθύνεται πλέον μόνο εκεί και η αγορά θα γνωρίζει ότι έχει να κάνει με έναν ισχυρό μηχανισμό ελέγχου. Θα την προικίσουμε με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.