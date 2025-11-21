Η οικονομία της Ευρώπης είναι «διαμορφωμένη για έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», σύμφωνα με προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανάπτυξη και να μη βυθιστεί ακόμη περισσότερο η οικονομίας της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι η εξάρτηση της ΕΕ από το διεθνές εμπόριο την έχει κάνει ευάλωτη, καθώς σημαντικοί εταίροι έχουν απομακρυνθεί από τις εμπορικές πρακτικές που έκαναν πλούσιους τους εξαγωγείς της Ένωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ηγηθεί μιας παγκόσμιας στροφής προς τον προστατευτισμό και ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς σχεδόν σε κάθε εμπορικό εταίρο. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει αξιοποιήσει την κυριαρχία της στην παραγωγή συγκεκριμένων κρίσιμων υλικών και προϊόντων για να ασκήσει πίεση.

Η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι ευάλωτη λόγω της «εξάρτησης από τρίτες χώρες για την ασφάλειά μας και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών». Ανέφερε τον έλεγχο της Κίνας στην προσφορά σπάνιων γαιών που είναι απαραίτητες για ηλεκτρικούς κινητήρες και ανεμογεννήτριες, καθώς και το «σημείο ασφυξίας» των τσιπ ισχύος που παράγονται από τη Nexperia στην Κίνα και τα οποία απειλούν να διακόψουν την παραγωγή σε ολόκληρη τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ είπε ότι η Ευρώπη απέτυχε να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής άφησαν τις αδυναμίες της να «διαβρώνουν αθόρυβα την ανάπτυξη, καθώς κάθε νέο σοκ μας ωθεί σε μια ελαφρώς χαμηλότερη πορεία».

«Η εσωτερική μας αγορά έχει μείνει στάσιμη, ιδιαίτερα σε τομείς που θα καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους τομείς που θα τη χρηματοδοτήσουν, όπως οι κεφαλαιαγορές», ανέφερε.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης έναν «φαύλο κύκλο», με τους αποταμιευτές της να διοχετεύουν χρήματα σε αμερικανικές μετοχές, επιτρέποντας στην οικονομία των ΗΠΑ να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ΕΕ και αφήνοντας «στασιμότητα στην παραγωγικότητα στο εσωτερικό και αυξανόμενη εξάρτηση από άλλους», όπως είπε.

Η Λαγκάρντ ωστόσο ανέδειξε και ορισμένα ευρωπαϊκά πλεονεκτήματα, όπως μια ανθεκτική αγορά εργασίας, αυξανόμενες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τις δημόσιες δαπάνες – ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – που έχουν συμβάλει στο να αντισταθμιστούν οι πιέσεις στην οικονομία.

Μέρος της συνταγής της για ανάκαμψη περιλάμβανε τη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ, αυτά τα εμπόδια ισοδυναμούν με δασμούς 100% στις υπηρεσίες και 65% στα αγαθά. Η μείωσή τους στο επίπεδο της Ολλανδίας – μιας σχετικά ανοικτής οικονομίας – θα αντιστάθμιζε πλήρως τον αντίκτυπο από τους δασμούς των ΗΠΑ, είπε.

Κάλεσε επίσης για αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιζόμενων εταιρειών, ώστε να μπορούν να πωλούν σε ολόκληρη την Ευρώπη όταν έχουν λάβει άδεια σε οποιαδήποτε χώρα. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει ειδική πλειοψηφία στη φορολογία, ώστε να αποτρέπεται το βέτο ενός μόνο κράτους-μέλους σε αλλαγές.

Υποστήριξε ότι τα οφέλη θα περιλάμβαναν την εναρμόνιση του ΦΠΑ, κάνοντας ευκολότερη την πρόσβαση των μικρότερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με 27 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.

