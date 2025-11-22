ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβλήθηκαν 46 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις σε 82.870 αγρότες

Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.
Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.
