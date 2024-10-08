«Στην Ελλάδα το κράτος είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί όλους τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές και ασκεί πλήρως τον ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο στην αγορά. Ως εκ τούτου, δεν διστάζουμε να επιβάλλουμε βαριά πρόστιμα, όπου αυτό είναι απαραίτητο».

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Σύνοδο Υπουργών του ΟΟΣΑ για θέματα προστασίας καταναλωτή στο Παρίσι ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη θεματική ενότητα για τη "Προστασία και Ενδυνάμωση των Καταναλωτών στην Ψηφιακή Μετάβαση", αναφέρθηκε στην ανάγκη να διασφαλιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο η αξιοπιστία και η διαφάνεια κάθε συναλλαγής, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους κινδύνους της παραπλάνησης, της απάτης και της χειραγώγησης σε όλα τα στάδια.

Επίσης, τόνισε πως χρειάζονται καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία σε παγκόσμια κλίμακα, που θα ενισχύουν την ικανότητα του κάθε κράτους να αντιμετωπίζει αθέμιτες διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική μνεία στους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τέτοια φαινόμενα προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας και όλων των καταναλωτών. Αναφέρθηκε στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το κράτος για παραπλανητικές εκπτώσεις, αθέμιτη κερδοσκοπία και άλλες παραβιάσεις της αγοράς.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός σημείωσε στην ομιλία του:

«Αναζητούμε τη χρυσή τομή μεταξύ "ρύθμισης" και "καινοτομίας", το κράτος που προστατεύει και την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την επιστήμη που ανοίγουν δρόμους.

Σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αυτό απαιτεί κανόνες και αποτελεσματικά εργαλεία ελέγχου, ώστε να κάνουμε ασφαλείς τις σύγχρονες λεωφόρους της γνώσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και των εμπορικών συναλλαγών. Για όλους, και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους σε μια συναλλαγή.

Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές παγκοσμίως, ιδίως μετά την πανδημία, έχουν στραφεί στις ηλεκτρονικές αγορές, ακόμη και από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία κάθε συναλλαγής, καθώς και τη διαφάνεια, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους: της παραπλάνησης, της απάτης, της χειραγώγησης, σε όλα τα στάδια.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την επιστροφή ενός ελαττωματικού προϊόντος από τους καταναλωτές, με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον, χωρίς να εμπλέκονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σε ατέρμονες διαδικασίες.

Οφείλουμε, λοιπόν, να κάνουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να προστατέψουμε τους καταναλωτές, δημιουργώντας την ίδια ώρα αντικειμενικές συνθήκες ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού.

Χρειαζόμαστε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία σε παγκόσμια κλίμακα, που θα ενισχύουν την ικανότητα του κάθε κράτους να αντιμετωπίζει αθέμιτες διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψηφιακό εργαλείο μείωσης τιμών που αναπτύχθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της Ε.Ε., το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την καταπολέμηση των παραπλανητικών ανακοινώσεων μείωσης των τιμών.

Στην Ελλάδα το κράτος είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί όλους τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές και ασκεί πλήρως τον ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο στην αγορά. Ως εκ τούτου, δεν διστάζουμε να επιβάλλουμε βαριά πρόστιμα, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Έχουν επιβληθεί περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις, αθέμιτη κερδοσκοπία και άλλες παραβιάσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των παραποιημένων προϊόντων, καθώς και πρόστιμα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Μαζί: αρμόδιες αρχές, κράτη, διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούμε να πετύχουμε το κοινό συμφέρον. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο, στον οποίο όλοι θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά».

