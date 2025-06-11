Θεοδωρικάκος: 5 στρατηγικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Τη στρατηγική κατεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την οικοδόμηση μιας οικονομίας που παράγει, εξάγει, καινοτομεί και δημιουργεί προοπτική για τους νέους ανθρώπους, παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2025–2030», με θέμα «Αναζητώντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης».

«Οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας ενόψει του 2030 είναι η επείγουσα αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και η αποφασιστική δράση απέναντι στην οξύτατη δημογραφική απειλή», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που κινείται σε πέντε πεδία:

Τον Αναπτυξιακό Νόμο, με διαφανείς διαδικασίες και συμμετοχή της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος στην αξιολόγηση των σχεδίων. Τη νέα Εθνική Πολιτική Ποιότητας, που νομοθετείται μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες και θέτει τις βάσεις για μια αξιόπιστη ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων. Tη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους κατά 25%, μέσω ενός νέου πακέτου απλοποίησης διαδικασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την εθνική στρατηγική για την καινοτομία, μέσα από την επανενεργοποίηση του ΕΣΕΤΕΚ. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην εποπτεία της αγοράς, με τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής, κατά το πρότυπο της ΑΑΔΕ, για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

«Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει εκεί που ήταν πριν από 25 χρόνια - όταν μπήκαμε στην ευρωζώνη», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα «βαθιά δομικό». Όπως είπε, ο νέος παραγωγικός προσανατολισμός «είναι κατεπείγουσα ανάγκη» και έχει «τεχνοκρατικό και βαθιά πολιτικό χαρακτήρα». «Πρέπει όλοι να ξαναδώσουμε στην παραγωγική εργασία τη θέση που της αξίζει. Να τιμήσουμε όχι το εύκολο κέρδος, αλλά τη δημιουργία πλούτου με οργανωμένη δουλειά, σε ατομικό, κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τη δίκαιη ανάπτυξη στην περιφέρεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ελληνική παραγωγή είναι συγκεντρωμένη σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας, τονίζοντας πως βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και σε επιχειρήσεις που συνενώνονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «κομβικό εργαλείο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας». Όπως τόνισε, τη διετία 2025–2026 αναμένεται κινητοποίηση πόρων άνω των 4 δισ. ευρώ, ενώ τα τρία πρώτα καθεστώτα, που προκηρύσσονται άμεσα, αφορούν τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ και τις παραμεθόριες περιοχές και νομούς με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου.

Συμπληρωματικά, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στον ρόλο της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία «έχει ήδη εγκρίνει επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ». Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για καινοτόμες και τεχνολογικές επενδύσεις αιχμής, αλλά και για σημαντικά έργα στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.

«Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν είναι υπόθεση ενός μόνο υπουργείου, είναι υπόθεση συνολικά της κυβέρνησης, των επιμελητηρίων, του τραπεζικού συστήματος, του εκπαιδευτικού συστήματος που οφείλει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του στην ανάγκη του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο εθνικό σχέδιο, με μετρήσιμους στόχους που θα καταγράφονται βήμα-βήμα», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.