Η Telekom, στον όμιλο της οποίας μέλος είναι η COSMOTE, είναι για άλλη μια φορά μία από τις πιο επιτυχημένες και πολύτιμες μάρκες παγκοσμίως, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500». Ειδικότερα, η Telekom βρίσκεται στην ενδέκατη θέση στον κόσμο, αποτελώντας τη μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις Apple, Microsoft, Google και Amazon, ενώ παραμένει το κορυφαίο brand στην Ευρώπη. Όσον αφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η Telekom παραμένει το πολυτιμότερο brand στον κόσμο, ξεπερνώντας τις Verizon και AT&T.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε από το βρετανικό ινστιτούτο ερευνών αγοράς Brand Finance, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, η τρέχουσα αξία του brand Telekom είναι η υψηλότερη στην 30ετή ιστορία της εταιρείας, και ανέρχεται στα 85,3 δισ. δολάρια. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η αξία του αυξήθηκε κατά 16,4%, μια αύξηση-ρεκόρ 12 δισ. δολαρίων.

«Το brand Telekom συνεχίζει να αναπτύσσεται χάρη στην επιτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στις οικονομικές και τεχνολογικές μας επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η αξία του brand μας έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2020 (…). Κερδίζουμε πόντους με τα εξαιρετικά μας δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (…). Αυτά μας επιτρέπουν να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μοιράζονται τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακοποίηση», σημειώνει ο Chief Brand Officer της Telekom, Ulrich Klenke.

Η Telekom έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, περίπου 200.000 εργαζομένους και έσοδα 112 δισ. ευρώ (το 2023). Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος Telekom μετρά πάνω από 252 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 22 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Internet και τηλεόρασης για ιδιώτες, καθώς και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου επεκτείνονται διαρκώς σε νέους τομείς.

Σχετικά με την Brand Finance:

Η Brand Finance είναι κορυφαία παγκοσμίως ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων αποτίμησης και ανάλυσης εμπορικών σημάτων με έδρα το Λονδίνο. Κατατάσσει τις 500 πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως σύμφωνα με την αξία της επωνυμίας τους, σε δολάρια ΗΠΑ. Η αξία της κάθε επωνυμίας υπολογίζεται βάσει των δικαιωμάτων που θα έπρεπε να καταβάλει μια εταιρεία αν δεν κατείχε την εκάστοτε επωνυμία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

