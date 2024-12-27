Σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καθώς παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, το ποσοστό της οποίας έπεσε εντός του 2024 - για πρώτη φορά μετά την τριπλή κρίση του 2009 (οικονομική, χρέους και τραπεζική) - κάτω από 10%, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας το γ' τρίμηνο του έτους μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 στο 60,3% από 60,4%.

Και μπορεί η διαφορά να είναι οριακά αρνητική, όμως οφείλεται σε δυο ομάδες που αποτελούν στόχους για τις προωθούμενες πολιτικές απασχόλησης, τις γυναίκες και τους νέους. Παράλληλα, οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται παρά τη σημαντική δεξαμενή των ανέργων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων εντείνει τη διαρθρωτική ανεργία. Το υπουργείο Εργασίας, πάντως, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού για το 2025 έχει εντάξει δράσεις μείωσης ανεργίας και κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας, όπως άλλωστε είχε κάνει και το 2024.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνεχίζει να υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτή των ανδρών (52,7% και 68,2% το γ' τρίμηνο του 2024). Αντιστοίχως, η συμμετοχή των νέων 15-29 ετών στην αγορά εργασίας μειώθηκε ελαφρώς τον τελευταίο χρόνο (από 44,9% το γ' τρίμηνο του 2023 σε 43,4% το γ' τρίμηνο του 2024).

Συνολικά πάντως, αν και υπολείπεται σημαντικά των προ κρίσης επιπέδων, η απασχόληση το 2024 αυξήθηκε. Στο σύνολο των απασχολούμενων το γ' τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 4,25 εκατομμύρια άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 67.000 άτομα σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2023. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Σημειωτέον, σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εργασίας για το 2025, που αναρτήθηκε την παραμονή των Χριοστουγέννων, ο προγραμματισμός για τον επόμενο χρόνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για την ενίσχυση της ισότητας στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, νέα στρατηγική για την απασχόληση, καθώς και παρεμβάσεις στις παθητικές πολιτικές απασχόλησης παράλληλα με ένα νέο πλαίσιο για την εποχική εργασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.