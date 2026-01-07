Στις 12 οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των αγροτών

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σήμερα, στις 12.00, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Τα μέτρα δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν εκπλήξεις. Αφορούν την τιμή στο αγροτικό ρεύμα κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αποζημίωση του 100% των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Μέτρα, δηλαδή, στα οποία έχουν γίνει αναφορές και το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνύεται ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι εφόσον δεν υπάρξει εκτόνωση στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, το λεγόμενο plan B θα τεθεί σε εφαρμογή.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, οι αγρότες θα πρέπει να αποφασίσουν αν το πλαίσιο αυτό τους ικανοποιεί ώστε να αποσυρθούν από τα μπλόκα. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουν προαναγγείλει από αύριο πιο σκληρή γραμμή, με ένταση των αποκλεισμών για ένα 48ωρο.

Στην περίπτωση αυτή, αναμένεται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που προβλέπονται από το νόμο και που έχει προαναγγελθεί από κυβερνητικές πηγές ότι θα ενεργοποιηθούν. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πιο υψηλά και οι κυρώσεις πιο αυστηρές. Αναφέρεται, επίσης, ότι η μη συμμόρφωση μετά από την επιβολή ενός προστίμου, για παράδειγμα για παράνομη κατάληψη οδοστρώματος, συνεπάγεται επανάληψη της επιβολής του.

«Τετάρτη, λοιπόν, θα εξειδικευθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση, όπως ακριβώς τα έχουμε περιγράψει, στο πλαίσιο για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θεωρούμε, ότι είναι καλό, όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η Κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν, είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα κινηθεί.

