Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας, ξεκινώντας την κατασκευή της 29ης τέτοιας εγκατάστασης παγκοσμίως, καθώς ο κολοσσός των κοινωνικών μέσων δικτύωσης επεκτείνει τις υποδομές του για να υποστηρίξει την τεχνητή νοημοσύνη.

Το κέντρο δεδομένων στο Ελ Πάσο, το τρίτο της Meta στο Τέξας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και μπορεί να επεκταθεί σε μια εγκατάσταση 1 γιγαβάτ - αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει μια πόλη του μεγέθους του Σαν Φρανσίσκο για μια ημέρα -καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, οι λεγόμενοι hyperscalers, ανταγωνίζονται για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τις Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft να προβλέπουν δαπάνες άνω των 360 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι εταιρείες. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αναμένεται να διατεθεί για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 θέσεις εργασίας μόλις τεθεί σε λειτουργία, με περισσότερους από 1.800 εργάτες να απασχολούνται στο εργοτάξιο κατά την περίοδο αιχμής της κατασκευής, σύμφωνα με δήλωση της Meta. Η εταιρεία ανέφερε το ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του Ελ Πάσο ως παράγοντες που συνέβαλαν στην επιλογή της τοποθεσίας.

Η Meta έχει επενδύσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Τέξας και απασχολεί περισσότερους από 2.500 ανθρώπους σε ολόκληρη την πολιτεία, σύμφωνα με την εταιρεία. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν την τελευταία επένδυση.

Η εταιρεία διαθέτει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δικά της κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της τρέχουσας φάσης του έργου στο Ελ Πάσο. Η ανακοίνωση της Τετάρτης ακολουθεί την πρόσφατη συμφωνία της Meta, ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις Pimco και Blue Owl για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων στη Λουιζιάνα.

«Η ταχύτερη γαζέλα βρίσκει τη θέση της, οι άλλες την ακολουθούν, και η Meta είναι η ταχύτερη γαζέλα στον κλάδο, κατά τη γνώμη μου», δήλωσε στο Reuters ο Jon Barela, διευθύνων σύμβουλος της Borderplex Alliance, μιας τοπικής ομάδας οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης πολιτικών που συμμετέχει στη διευκόλυνση του έργου.

Ο Barela είπε ότι το έργο της Meta ξεκίνησε από μια σύσταση του γραφείου του κυβερνήτη του Τέξας Greg Abbott πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, και το Eλ Πάσο πρόσφερε ένα πακέτο φορολογικών κινήτρων και άλλων μέτρων για να προσελκύσει την εταιρεία.

Η Meta δήλωσε ότι το κέντρο δεδομένων θα τροφοδοτείται με 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.