Συντάξεις Μαΐου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής τους

Αρκετές ημέρες μετά το Πάσχα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Μαΐου 2025, αντίθετα με τις αρχικές προσδοκίες για καταβολή τους κάποιες ημέρες νωρίτερα ένεκα των γιορτών.

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις ημερομηνίες πληρωμής.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία καταβολής είναι για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα και για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι, σε μια προσπάθεια να πιέσουν την κυβέρνηση για πληρωμή των συντάξεων Μαΐου 2025 πριν το Πάσχα, πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Πληρωμές στις συντάξεις Μαΐου 2025 ανά ταμείο, όλες οι ημερομηνίες

Οι μη μισθωτοί θα δουν να μπαίνουν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου από τον e-ΕΦΚΑ την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025. Αναλυτικά, πληρώνονται:

Οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ.

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα πληρώνονται οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016). Επίσης, την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025 καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 παίρνουν σειρά οι πληρωμές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον e-ΕΦΚΑ στους μη μισθωτούς. Συγκεκριμένα:

Συντάξεις ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Συντάξεις Δημοσίου

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Συντάξεις ΝΑΤ και ΚΕΑΝ.

Συντάξεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Συντάξεις ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Συντάξεις ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 28 Απριλίου 2025, πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα βάλει τις συντάξεις Μαΐου 2025 των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Απριλίου.

Αυτοί είναι και οι τελευταίοι (χρονικά) συνταξιούχοι που θα πάνε στο ΑΤΜ. Σημείωση: Τα χρήματα είναι διαθέσιμα από την προηγούμενη εργάσιμη, το απόγευμα, συνήθως μετά τις 17:00.

Γιατί δεν μπόρεσαν να μπουν νωρίτερα τα χρήματα

Υπενθυμίζεται πως για το ζήτημα των ημερομηνιών πληρωμής, είχε τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας πως οι συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις ημερομηνίες που ήταν προκαθορισμένο και όχι τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Αν πληρώνονταν αυτή την εβδομάδα, θα υπήρχε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τον επόμενο μήνα», είχε πει.

Υπενθυμίζεται πως τόσο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όσο και ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εξήγησαν πως οι συντάξεις Μαΐου 2025 ήταν αδύνατον να πληρωθούν πριν από το Πάσχα, καθώς το ίδιο το σύστημα δεν μπορούσε τεχνικά να είναι έτοιμο για τις πληρωμές.

Επίσης, στην περίπτωση που το αίτημα των συνταξιούχων γινόταν αποδεκτό, θα μεσολαβούσαν τουλάχιστον 40 ημέρες μέχρι την επόμενη πληρωμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.