Εγκρίθηκαν οι καταβολές ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους 11,165 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποκατάσταση του εισοδήματος παραγωγών νωπών σύκων, φιστικιών, μήλων και καστάνων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές κατά το 2024 και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/08/2024.

Οι ενισχύσεις αυτές έρχονται να καλύψουν μέρος των απωλειών που υπέστησαν οι παραγωγοί στις περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και της Π.Ε. Λάρισας, όπου οι καλλιέργειες επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel», ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά οι ενισχύσεις:

Παραγωγοί σύκων και φιστικιών (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής): Ενίσχυση 650 €/στρ. για σύκα και 400 €/στρ. για φιστίκια, με συνολικό ποσό 2,425 εκατ. ευρώ.

Παραγωγοί μήλων (Π.Ε. Λάρισας): Ενίσχυση 320 €/στρ., με συνολικό ποσό 3,84 εκατ. ευρώ.

Παραγωγοί καστάνων (Π.Ε. Λάρισας): Ενίσχυση 200 €/στρ., με συνολικό ποσό 4,9 εκατ. ευρώ.

Με την καταβολή των ενισχύσεων, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.



