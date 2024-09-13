Τα κυριότερα ορόσημα, μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2024, αναφορικά με την υλοποίηση του έργου του Ελληνικού, που είναι σε πλήρη εξέλιξη δημοσιοποίησε η LAMDA Development.

Ειδικότερα ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

-Riviera Tower: Ο Πύργος είναι ορατός από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής των δύο κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 8ο όροφο, ενώ προχωρούν και οι σκυροδετήσεις των πλακών του 4ου ορόφου.

-The Cove Residences: στα οικόπεδα 5-6, που περιλαμβάνουν συνολικά 7 κτίρια, ολοκληρώνονται εντός του Σεπτεμβρίου οι εργασίες του φέροντος οργανισμού. Στα οικόπεδα 7-8, που περιλαμβάνουν 14 κτίρια, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης.

-Park Rise (BIG): τον Απρίλιο 2024 εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος της Α' Φάσης. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των αρχαιολογικών ανασκαφών και του συνόλου των εκσκαφών. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της θεμελίωσης του κτιρίου.

-Λοιπές αναπτύξεις Little Athens: στα έργα Promenade Heights και Atrium Gardens / Trinity Gardens έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, ενώ στο έργο Promenade Heights έχουν προχωρήσει και οι εργασίες θεμελίωσης. Στο έργο Pavilion Terraces έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκσκαφών.

-Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ολοκληρωθεί 83% των εκσκαφών και 71% των σκυροδετήσεων.

Οι εξελίξεις αναφορικά με τις πωλήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου (μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2024) είναι οι ακόλουθες:

-Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις: στο τέλος Ιουλίου 2024 υπεγράφησαν οριστικά συμβόλαια και προσύμφωνα αγοραπωλησίας για την πώληση πέντε διαφορετικών οικοπέδων (πλησίον του The Ellinikon Mall), συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51χιλ. τ.μ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 106 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Το εν λόγω τίμημα είναι τετραπλάσιο του λογιστικού κόστους. Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό περίπου 32 εκατ.ευρώ εισπράχθηκε τον Ιούλιο, ενώ μέχρι το τέλος 2024 αναμένεται να έχουν εισπραχθεί 86 εκατ.ευρώ συνολικά, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται, μετά την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους συναλλαγών, να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου 76 εκατ.ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,4% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2024.

-Πώληση ακινήτου για την ανάπτυξη του Mixed-Use Tower: το Μάρτιο 2024 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε περίπου 39 εκατ.ευρώ, ενώ εισπράχθηκε και η πρώτη δόση ποσού περίπου 13 εκατ. ευρώ. Στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2024 αναγνωρίστηκε το σύνολο του εσόδου (39 εκατ.ευρώ).

- Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Έργο Ελληνικού, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, προσεγγίζουν τα 800 εκατ.ευρώ από την έναρξη του έργου έως το τέλος Αυγούστου 2024, ενώ μέχρι το τέλος του έτους εκτιμούμε ότι οι συνολικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 900 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα και να θωρακίσουν τον ισολογισμό του Ομίλου

Από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προκύπτει ότι για το έργο του Ελληνικού συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία, κάτι που επιτεύχθηκε, όπως έχει ανακοινωθεί, για πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την έναρξη του έργου.

Πηγή: skai.gr

