Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,47%, στα 240,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, περιορίζοντας στο κλείσιμο τις αρχικές απώλειες. Θετικά γύρισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το πετρέλαιο υποχώρησε από τα πρωϊνά του υψηλά, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ πρότειναν προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή της ΔΕΗ (+2,38%), καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώνεται ισχυρή ζήτηση για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ η οποία ξεκίνησε σήμερα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.218,68 μονάδες (-1,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.303.556 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,81%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,38%), της Κύπρου (+1,55%), των ΕΛΠΕ (+0,81%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,78%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,44%), του ΟΛΠ (-4,08%), της Aegean Airlines (-2,17%), της Motor Oil (-1,91%) και της Viohalco (-1,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.470.533 και 5.237.625 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 31,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 77 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (+13,61%) και Trek Development (+9,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-9,76%) και Elvalhalcor (-6,44%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,7400 -0,56%

ALLWYN: 11,7650 -1,51%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,4700 +1,55%

METLEN: 38,4200 -1,44%

OPTIMA: 10,1900 +0,30%

ΤΙΤΑΝ: 47,6800 -0,17%

ALPHA BANK: 3,5560 -0,39%

AEGEAN AIRLINES: 10,8400 -2,17%

VIOHALCO: 18,3000 -1,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,0000 -0,29%

ΔΑΑ: 9,9900 +0,20%

ΔΕΗ: 20,2200 +2,38%

COCA COLA HBC: 47,8500 +0,53%

ΕΛΠΕ: 9,9700 +0,81%

ELVALHALCOR: 5,2300 -6,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7500 -0,36%

ΕΥΔΑΠ: 10,3000+0,78%

EUROBANK: 3,6620 -1,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9800 -1,48%

MOTOR OIL: 34,8800 -1,91%

JUMBO: 21,6200 +0,37%

ΟΛΠ: 36,4500 -4,08%

ΟΤΕ: 18,7500 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1680 -1,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0600 +0,13%

Πηγή: skai.gr

