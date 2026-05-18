«Η κατάσταση είναι άσχημη»: Αναλυτές προβλέπουν έλλειψη πετρελαίου στην Ευρώπη - Η Ryanair «βλέπει» λουκέτα σε αεροπορικές εταιρείες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αγορές πετρελαίου λειτουργούν υπό μια «ψευδαίσθηση σταθερότητας», σύμφωνα με τους αναλυτές, αλλά η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη αποθεμάτων μέχρι τα τέλη του μήνα.

Ακόμη και άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ θα συνεπαγόταν καθυστερήσεις και πίεση, καθώς οι πολύπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες θα επανέρχονταν σε λειτουργία.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται την ώρα που οι τιμές πετρελαίου κινούνται ανοδικά, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται κατακόρυφα και ενδέχεται να μην ανακάμψουν πριν από τον Δεκέμβριο του 2027, προειδοποιούν οι αναλυτές σύμφωνα με το CNBC, ενώ η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειψη πετρελαίου ήδη από τα τέλη αυτού του μήνα.

Ο Jeff Currie, εκτελεστικός συμπρόεδρος του Abaxx Commodity Exchange, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πραγματικές ελλείψεις «ανά πάσα στιγμή», ενώ τόνισε ότι η σοβαρότητα της σημερινής πίεσης στην προσφορά δεν φαίνεται ακόμη ούτε στις τιμές του πετρελαίου ούτε στις δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο Currie είπε ότι οι ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου θα ενταθούν καθώς τα αποθέματα μειώνονται, προσθέτοντας ότι όταν εμφανιστούν οι ελλείψεις, οι τιμές θα κινηθούν απότομα και απρόβλεπτα. «Τότε θα δούμε πόσο διατεθειμένος είναι κάποιος να πληρώσει για το τελευταίο διαθέσιμο μόριο», είπε ο Currie, τονίζοντας πόσο μπορεί να εκτοξευθεί η τιμή.

Ο Currie σημείωσε ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αυτή την περίοδο στους λεγόμενους «μεταβατικούς μήνες», μια εποχικά πιο αδύναμη φάση για τη ζήτηση εμπορευμάτων μέσα στο έτος, καθώς έρχεται μετά την περίοδο θέρμανσης και πριν από την καλοκαιρινή περίοδο αυξημένων μετακινήσεων.

Όμως, καθώς πλησιάζουν η Ημέρα Μνήμης στις ΗΠΑ (Memorial Day) και οι ανοιξιάτικες αργίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση για ντίζελ, βενζίνη και πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί έντονα. «Τότε είναι που θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε τις τιμές», είπε ο Currie.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο τη Δευτέρα, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς.

«Ωευδαίσθηση σταθερότητα»

Αναλυτές της Société Générale, με επικεφαλής τον Mike Haigh, επικεφαλής του τομέα FIC και έρευνας εμπορευμάτων, ανέφεραν ότι οι αγορές πετρελαίου λειτουργούν υπό μια «ψευδαίσθηση σταθερότητας», όμως το υποκείμενο σύστημα παραμένει «έντονα πιεσμένο».

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι τα αποθέματα μειώνονται με γρήγορο ρυθμό και, το πιο κρίσιμο, μόνο ένα μικρό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πραγματικά χωρίς να προκληθεί λειτουργική πίεση στο σύστημα.

Οι ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ - που συνήθως αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου - έχουν περιοριστεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αναλυτές της Société Générale ανέφεραν ότι ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά στις αρχές Ιουνίου, η πολύπλοκη αλυσίδα τροφοδοσίας για την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου - που περιλαμβάνει μεταφορά με δεξαμενόπλοια, εκφόρτωση, διύλιση και διανομή - συνεπάγεται καθυστέρηση τουλάχιστον 52 ημερών μέχρι να φτάσει το πετρέλαιο στην αγορά.

Αυτό το χρονικό «κενό» σημαίνει ότι αρκετά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα θα παραμείνουν εκτός αγοράς, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η άντληση από τα ήδη ταχέως μειούμενα αποθέματα.

«Παρατεταμένο στρες»

Η πιθανότητα ανοίγματος του Ορμούζ στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τη Société Générale, θα έφερνε «πιο βαθιά και παρατεταμένη πίεση», με την ουσιαστική ανακούφιση στην πραγματική προσφορά να μετατίθεται για τα τέλη Αυγούστου, ενώ η ομαλοποίηση της αγοράς δεν αναμένεται πριν από τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μια ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στο άνοιγμα του Στενού θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι και να τις διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους.

«Ακόμη κι αν οι ροές πετρελαίου αποκατασταθούν, η καθυστέρηση αυτή σημαίνει ότι τα αποθέματα θα μείνουν χαμηλά για περισσότερο καιρό. Αυτό μπορεί να κρατήσει την αγορά «σφιχτή» μέχρι και το 2027 και να καθυστερήσει σημαντικά την επιστροφή στην κανονικότητα, δείχνοντας πόσο ευαίσθητο είναι το σύστημα ακόμη και σε μικρές αλλαγές στον χρόνο επανεκκίνησης ροών», σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίενται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 1,4% τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 110,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή αμερικανικού αργού τύπου WTI έφτασε τα 106,86 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%.

«Όποιος γνωρίζει καλά αυτή την αγορά σου λέει ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη», είπε ο Currie. «Οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν πόνο. Δεν έχει σημασία τόσο η τιμή του πετρελαίου εδώ, αλλά η διαθεσιμότητά του».

Η Ryanair βλέπει ότι στην Ευρώπη μπορεί να υπάρξουν «θύματα» στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι θα υπάρξουν «απώλειες» μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί και το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Wizz Air Holdings και η Air Baltic κινδυνεύουν αν το Στενό παραμείνει κλειστό μέχρι τον Νοέμβριο, δήλωσε τη Δευτέρα ο O’Leary σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Θα δούμε αεροπορικές εταιρείες να χρεοκοπούν σε όλη την Ευρώπη», είπε. «Η Wizz θα μπορούσε κάλλιστα να είναι υποψήφια για χρεοκοπία».

Η Air Baltic έλαβε πρόσφατα δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση της Λετονίας, με σκοπό τη σταθεροποίηση των οικονομικών της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. «Καλή τύχη στους Λετονούς να τα πάρουν πίσω στο τέλος Αυγούστου», σχολίασε ο O’Leary.

Ο Όμιλος Ryanair κατέχει επίσης τις Malta Air, Lauda Europe και Buzz Airlines. Ο O’Leary δήλωσε ότι δεν αναζητά υποψήφιες εταιρείες για συγχώνευση.

«Δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρώπη που θα ήθελες να εξαγοράσεις», τόνισε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του O’Leary έρχζονται μετά τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της IAG SA, Λουίς Γκαλέγκο, νωρίτερα αυτό το μήνα, ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει την ευκαιρία για την ιδιοκτήτρια της British Airways να εξαγοράσει αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικές δυσκολίες.

Η Ryanair, ωστόσο, θα ήταν πρόθυμη να αγοράσει αεροσκάφη αν αυτά διατίθεντο προς πώληση, ανέφερε ο O’Leary.

Στάθης Κετιτζιάν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.