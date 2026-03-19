Στουρνάρας: Ο πόλεμος στο Ιράν «καμπανάκι» για βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί οικονομικό εμπόδιο για την Ευρώπη και θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για μεγαλύτερη ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της κοινής έκδοσης ομολόγων, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντέχει σε κρίσεις, δήλωσε ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η ΕΕ συζητά εδώ και καιρό περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της ενοποίησής της, αλλά οι περισσότερες προσπάθειες, όπως η δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης ή μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει λόγω της αντίστασης ορισμένων χωρών.

«Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν λάβει περισσότερες από μία προειδοποιήσεις ότι οι θεσμικές αλλαγές είναι επιτακτικές», δήλωσε ο Στουρνάρας, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μεταξύ των βασικών μεταρρυθμίσεων, τόνισε την ανάγκη να προβεί η Ένωση σε κοινό δάνειο για τη μείωση του κόστους και τη συλλογική χρηματοδότηση έργων που έχουν αντίκτυπο σε όλες τις χώρες.

«Στόχος μας πρέπει να είναι η έκδοση κοινού χρέους για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων κοινών ευρωπαϊκών στόχων υψηλής σημασίας, όπως η ενίσχυση της άμυνας, της πράσινης ενέργειας και των στρατηγικών επενδύσεων», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

