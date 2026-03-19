Πετρέλαιο: «Άγγιξε» τα $119 το Brent, ξεπέρασε τα $100 το WTI - «Άλμα» 16% για το φυσικό αέριο - Στο κόκκινο οι αγορές

«Άλμα» καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σήμερα Πέμπτη, καθώς οι επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για διεθνής έλλειψη προσφοράς.

Το Κατάρ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μια βασική εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η επίθεση αυτή ήρθε μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent παράδοσης Μαΐου σημειώνει βουτιά 3,33% στα 110,92 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι στα υψηλά ημέρας «άγγιξε» τα 119,11 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου κερδίζει 4,38% στα 99,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα έφτασε ως τα 100,44 δολάρια

Εν τω μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο παράδοσης Απριλίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημειώνει άνοδο 16,4% στα 63,6 ευρώ τη μεγαβατώρα. Αυτό σημαίνει ότι η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με την 27η Φεβρουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, όταν βρισκόταν λίγο κάτω από τα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο κόστος των καυσίμων στην ευρωπαϊκή λιανική αγορά. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 10,4%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση του πετρελαίου κίνησης, καθώς το ίδιο διάστημα η μέση τιμή του ντίζελ στα 27 κράτη μέλη έχει κινηθεί ανοδικά κατά 19,7%. Παραπλήσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυξήσεις έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, και μάλιστα ελαφρώς ηπιότερες σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη των 95 οκτανίων, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις έχουν πανευρωπαϊκές επιπτώσεις και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες αγορές.

Η Ευρώπη, άλλωστε, παράγει σχετικά μικρές ποσότητες υδρογονανθράκων, που σημαίνει ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε απότομες διακυμάνσεις στις ροές ενέργειας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 57% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύφθηκε από καθαρές εισαγωγές. Ορισμένες μικρές χώρες μάλιστα, όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εισαγόμενη ενέργεια.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, σύμφωνα με το Κατάρ.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης αποστάλησαν για να σβήσουν τις πυρκαγιές στο Ρας Λαφάν, όπως ανέφερε η QatarEnergy σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας», προειδοποιώντας ότι η ιρανική επίθεση απειλεί την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Ακόμη, το ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρανικής μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Το Κατάρ είχε ήδη αναστείλει την παραγωγή LNG στις 2 Μαρτίου, μετά τις επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά των βιομηχανικών περιοχών Ρας Λαφάν και Μεσαΐντ. Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών, σύμφωνα με την Kpler.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει την κρίση εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχονταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, έχει σε μεγάλο βαθμό διακοπεί.

Ο ανώτερος σύμβουλος της Gulf Oil σε θέματα ενέργειας, Τομ Κλόζα, προειδοποίησε ότι οι αγορές ενδέχεται να βρεθούν σε ένα σενάριο όπου «όλα θα είναι πιθανά», εάν η σύγκρουση επεκταθεί πέρα από τον Κόλπο και αρχίσουν να στοχεύονται ενεργειακές υποδομές σε άλλες περιοχές, όπως η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας αν το Ιράν επιτεθεί σε κάποιο στόχο εκτός του Κόλπου, όπως ένα διυλιστήριο στο Ρότερνταμ ή μια εγκατάσταση κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τότε οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα ύψη», είπε.

Μια τέτοια μεταβολή θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση από έναν περιορισμένο γεωπολιτικό κίνδυνο σε ένα παγκόσμιο σοκ προσφοράς, όπου τα παραδοσιακά μοντέλα τιμολόγησης και οι εκτιμήσεις κινδύνου δεν θα ισχύουν πλέον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι φόβοι για εκτεταμένες διαταραχές στη διύλιση και τη διανομή καυσίμων θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακραία μεταβλητότητα, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να σημειώνουν απότομη άνοδο, καθώς οι traders θα προεξοφλούν τα χειρότερα σενάρια και θα σπεύδουν να εξασφαλίσουν προμήθειες.

«Περνάμε από ένα πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα πιθανό πρόβλημα εφοδιασμού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα επιλύονται γρήγορα», δήλωσε ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής της Pickering Energy Partners. «Αν αρχίσεις να αλλάζεις την παραγωγική ικανότητα, είτε πρόκειται για LNG είτε για πετρέλαιο, και ξαφνικά δεν μπορείς να διακινήσεις τους ίδιους όγκους επειδή δεν υπάρχουν... Αυτό αποτελεί κλιμάκωση».

Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε νέο άλμα τις τιμές του πετρελαίου, μετά από ένα κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,47 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.071,46 μονάδες (-2,74%)

Από τις αρχές του πολέμου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 8,80%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 13,59 δισ. ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών υποχώρησε κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,259 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.141.676 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,45 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και της Motor Oil (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,41%), της Metlen (-4,95%), της Alpha Bank (-4,27%), της Eurobank (-3,70%), της Lamda Development (-3,57%), του ΔΑΑ (-3,34%) και της Aktor (-3,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.345.097 και 6.501.697 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 58,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 13 μετοχές, 100 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και Λεβεντέρης(κ) (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-7,02%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,57%).

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

Παράλληλα, απώλειες άνω του 2% καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας.

Ειδικότερα, ο γερμανικός δείκτης DAX χάνει 2,67%, ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει 2,39% και ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί κατά 1,78%. Απώλειες 2,35% και 2,40% σημειώνουν ο ισπανικός IBEX-35 και ο ιταλικός FTSE MIB αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, τα πολύτιμα μέταλλα σημειώνουν βουτιά: ο χρυσός έχασε σήμερα πάνω από 6% και το ασήμι 13%.

Πηγή: skai.gr

