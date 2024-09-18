Στο 3,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο, καταγράφοντας τον πέμπτο υψηλότερο ρυθμό στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat.

Στην ευρωζώνη, την ίδια περίοδο, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,2%, από 2,6% τον Ιούλιο. Υπενθυμίζεται πως πριν ένα χρόνο ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν στο 5,2%.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, υποχωρώντας από το 2,8% του Ιουλίου, ενώ πριν ένα χρόνο είχε φτάσει στο 5,9%.

Τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού παρουσίασαν οι: Λιθουανία (0,8%), Λετονία (0,9%), Ιρλανδία, Σλοβενία και Φινλανδία (και στις τρεις διαμορφώθηκε στο 1,1%). Τον υψηλότερο ρυθμό από την άλλη, κατέγραψαν οι: Ρουμανία (5,35), Βέλγιο (4,3%) και Πολωνία (4%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού υποχώρησε σε 20 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 6, σημειώνει η Eurostat.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη διαμόρφωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη για τον Αύγουστο είχε ο τομέας των υπηρεσιών (+1,88%), των τροφίμων, ποτών, και καπνού (+0,46%), των μη ενεργειακά βιομηχανικών προϊόντων (+0,11%) και της ενέργειας (-0,29%).

Πηγή: skai.gr

