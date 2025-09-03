Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Mε αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας. Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση των εντόκων διαμορφώθηκε στο 1,97%, έναντι 1,84% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (500 εκατ. ευρω) κατά 1,68 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
