Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για το νόμο Κατρούγκαλου - Τι απαντά ο Τσακλόγλου

Αρκετοί πολίτες έθεσαν στον ΣΚΑΪ το ερώτημα το γίνεται με τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά, με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, να αναφέρει στους «Αταίριαστους»:

«Πάρα πολλά πράγματα που ήταν πάνω στο νόμο Κατρούγκαλου έχουν αλλάξει. Έναν νόμο μπορεί να πας και να τον καταργήσεις και να φτιάξεις έναν καινούριο από την αρχή ή να κάνεις διάφορες σημαντικές αλλαγές πάνω σε αυτόν. Για παράδειγμα, με την ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων, πήγαμε πάλι σε κλάσεις, δώσαμε πολύ υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης. Γίνονται διάφορες αλλαγές, όπως με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Διάφορα τέτοια πράγματα που είχαμε πει πως θα τα αλλάξουμε, τα έχουμε ήδη αλλάξει».



